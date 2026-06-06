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Η πρώτη μέτρηση της Marc μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων αποτυπώνει μια σημαντική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, όμως η νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται καθαρά δεύτερη, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον σε μάχη για την τρίτη θέση με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.



Στην εκτίμηση ψήφου και όχι στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,7%. Η διαφορά των δύο κομμάτων διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας μεν την κυριαρχία της ΝΔ, αλλά και την άμεση είσοδο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στον κεντρικό άξονα της αντιπολίτευσης.



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Η μεγάλη πολιτική μετατόπιση καταγράφεται στις επόμενες θέσεις. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται στο 10,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 10,3%, χάνοντας 3,2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Marc. Πρόκειται για εικόνα που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει πλέον μάχη μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιέζεται άμεσα από τα νέα πολιτικά σχήματα που διεκδικούν χώρο στο αντιπολιτευτικό ακροατήριο.



Η μέτρηση της Marc καταγράφει, σύμφωνα και με όλα τα επί μέρους στοιχεία που θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Κυριακής «Πρώτο Θέμα», απώλειες για τα περισσότερα «παλιά» κόμματα. Η εμφάνιση των δύο νέων κομματικών σχηματισμών φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης, μετακινώντας πολιτικές ισορροπίες και διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.



Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα είναι διπλό: από τη μία, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση εμφανίζεται πλέον πολυκερματισμένη, με τον Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και τη Μαρία Καρυστιανού να μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση της τρίτης.



Πάντως η διάκριση ανάμεσα σε εκτίμηση ψήφου και πρόθεση ψήφου είναι κρίσιμη. Η εκτίμηση ψήφου επιχειρεί να αποτυπώσει την πιθανή τελική εκλογική συμπεριφορά μετά από αναγωγές και σταθμίσεις, ενώ η πρόθεση ψήφου καταγράφει την άμεση απάντηση των πολιτών στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν. Με άλλα λόγια, τα ποσοστά αυτά δεν είναι απλή καταγραφή της στιγμιαίας πρόθεσης των ερωτηθέντων, αλλά εκτίμηση της εταιρείας για την τελική κατανομή της ψήφου.



Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Marc είναι εικόνα ανατροπής στην αντιπολίτευση: ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σταθερά δεύτερος, η Μαρία Καρυστιανού απειλεί ευθέως το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά σε ένα πολιτικό περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα.