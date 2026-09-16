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Στο 26,5% βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, με δεύτερη την ΕΛΑΣ στο 15%.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,5% (από 10%), η Ελληνική Λύση 7,5% (από 7%) και ακολουθεί το ΚΚΕ στο 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνουν από 5%, η Φωνή Λογικής 3%, το ΜέΡΑ25 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Η απάντηση «άλλο» κόμμα συγκεντρώνει το 4,5%, η αποχή/λευκό/άκυρο 1,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν αντιπροσωπεύουν το 11%.

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Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5% και το ΚΚΕ 7%. Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ βρίσκονται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 17%, ενώ το «κανένας/άλλος» βρίσκεται στο 13%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, η Μαρία Καρυστιανού με 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%. Από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Για την παρουσία και τις προτάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 32% εκφράζει θετική γνώμη, με 16% να απαντά «σίγουρα θετικά» και άλλο ένα 16% «μάλλον θετικά». Στον αντίποδα, το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του, καθώς 16% απαντά «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 14% δεν εκφράζει άποψη.

Αντίστοιχη είναι η συνολική αρνητική αξιολόγηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς διαμορφώνεται επίσης στο 54%. Θετική άποψη εκφράζει το 25%, με 6% να απαντά «σίγουρα θετικά» και 19% «μάλλον θετικά», ενώ 29% τον αξιολογεί «μάλλον αρνητικά» και 25% «σίγουρα αρνητικά». Το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης στο 25%, αλλά στην περίπτωσή του οι αρνητικές φθάνουν στο 57%. Ειδικότερα, το 11% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα θετικά» και 14% «μάλλον θετικά», έναντι 19% που δηλώνει «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 18% δεν εκφράζει άποψη.

Το 30% εκτιμά ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «αρκετά, πολύ έως απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίθετα, πολύ υψηλότερα είναι τα ποσοστά των δύσπιστων. Συγκεκριμένα, το 40% θεωρεί τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 44% για τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο 55% για τον Αλέξη Τσίπρα.