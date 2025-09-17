Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη 2η θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, εμφανίζεται στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνίκή Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ.

Στα αξιοσημείωτα, το ποσοτό για είσοδο στη Βουλή, εκτός από τα 6 κόμματα που προαναφέραμε, «πιάνουν» τόσο το ΜέΡΑ 25, όσο και η Φωνή Λογικής.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.