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Ο υπουργός επισήμανε ότι τα ζητήματα σχετικά με τις διαφημίσεις και τα κενά ασφαλείας αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα και όχι αποκλειστικά ελληνικά.

Αναφορικά με την υπόθεση Μαζωνάκη, ο κ.

Γεωργιάδης έκανε λόγο για παραβίαση της νομοθεσίας από ιδιώτες που εξαπάτησαν τους ελεγκτές.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τη λειτουργία της πλατφόρμας Medwatch, τονίζοντας ότι η χώρα κινήθηκε ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση.

Τέλος, ο υπουργός απέρριψε το αίτημα για δημοσιοποίηση λίστας παραβατών, επικαλούμενος τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

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Εκ νέου στη Βουλή συζητήθηκε η υπόθεση Μαζωνάκη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να ενημερώνει, μεταξύ άλλων, το Σώμα πως ήδη επιτροπή ειδικών επιστημόνων επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική, επισημαίνοντας, μάλιστα, πως δεν είναι φαινόμενο ελληνικό το ζήτημα των διαφημίσεων της αναγεννητικής ιατρικής και των κενών ασφαλείας αλλά – όπως είπε – το ζήτημα απασχολεί παγκόσμια όλο τον κόσμο.

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού σε σχέση με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων με θεραπείες πλασμαφαίρεσης, τόνισε για την υπόθεση Μαζωνάκη πως «εγώ δεν θέλω να την καταδικάσω γιατί έχουμε δικαστική διαδικασία, είναι βέβαιο όμως ότι έγινε παραβίαση νομοθεσίας, έχουμε μία κυρία με τον σύζυγό της οι οποίοι αποφάσισαν να παραβιάσουν τον νόμο. Και εξαπάτησαν και τους ελεγκτές. Δεν θέλω να πέσετε από την καρέκλα που κάθεστε, αλλά στη ζωή αυτή υπάρχουν και απατεώνες», επισημαίνοντας, παράλληλα, πως «το γεγονός ότι υπάρχει ένας απατεώνας δεν σημαίνει ότι φταίει ένας τρίτος».

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Μιλώντας για την νέα πλατφόρμα Medwatch, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως «μας την έχουν ζητήσει ήδη όλες οι ευρωπαϊκές χώρες». Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «το φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ, όλα αυτά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα, είναι παγκόσμια. Άρα κατηγορείτε εμένα γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα κάτι που δεν το έχει λύσει κανένα άλλο κράτος του κόσμου; Ε δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος! Ευχαριστώ πολύ για την μεγάλη εκτίμηση αλλά δεν είμαι, είμαι ένας απλός υπουργός, και ήδη έχουμε κινηθεί γρηγορότερα κάθε άλλου υπουργείου στην Ευρώπη. Αντί να πείτε και ένα μπράβο, έρχεστε εδώ και γκρινιάζετε».

Απαντώντας στις «βολές» του ανεξάρτητου βουλευτή, ο οποίος κάλεσε μάλιστα τον υπουργό να δημοσιοποιήσει την λίστα των πιθανών παραβατών μετά τους πρώτους ελέγχους της πλατφόρμας, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε τον Νίκο Βρεττό λέγοντας πως «μας είπατε να βγάλουμε την λίστα αυτών που πιάνει το Medwatch; Την έννοια των προσωπικών δεδομένων την ξέρετε; Όποιος είναι ύποπτος θα βγει στην δημοσιότητα; Και αν μετά βγει ο έλεγχος και είναι σωστός θα πληρώνετε εσείς μετά την αποζημίωση;». Όταν μάλιστα ο Νίκος Βρεττός του απάντησε από τα έδρανα πως «εσείς τα βγάλατε υπουργέ» ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταπάντησε πως «το έκανα μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι Καρυστιανού και Πατούλης».