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Το νέο σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων που έλαβε χώρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη απεικονίζει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο παρουσίασε το neakriti.gr και το ΚΡΗΤΗ TV. To συμβάν έλαβε χώρα στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σε χώρο εκτός σχολείου.

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Οι εμπλεκόμενοι είναι παιδιά ηλικίας μόλις 12 και 13 ετών, ενώ την ίδια ώρα ένας ακόμη ανήλικος φέρεται να καταγράφει με κινητό τηλέφωνο όσα συμβαίνουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να εξύβρισαν και να χτύπησαν τον 12χρονο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το περιστατικό, ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να το κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια στο Snapchat.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ανηλίκων. Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν πέντε κηδεμόνες – δύο γυναίκες και τρεις άνδρες – για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αστυνομία αναφέρει για το περιστατικό:

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«Συνελήφθησαν χθες (06.10.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέντε αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (06.10.2026) δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου ημεδαπού ενώ τρίτος ανήλικος ημεδαπός προέβαινε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν καθώς και πέντε αλλοδαποί (δυο γυναίκες και τρεις άντρες) κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

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Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».