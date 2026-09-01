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Με αντι-NAVTEX απάντησε η Αθήνα στην προκλητική αποστολή του ερευνητικού σκάφους TUBITAK MARMARA κοντά στο Καστελλόριζο από την Τουρκία.

Στην παράνομη τουρκική NAVTEX, που δέσμευε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας, απάντησε το ΠΝ με τη δική του αντι-NAVTEX, όπου τονίζεται πως «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός μετέδωσε το μήνυμα NAVTEX ΝΟ.0862/26 που αναφερεται σε επιστημονικές έρευνες, μέρος των οποίων είναι χωρίς άδεια καθώς μία από τις θέσεις που ορίζονται βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αυτή η θέση εντάσσεται εντός της ελληνικής περιοχής δικαιοδοσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX».

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Οι κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφους είναι υπό την παρακολούθηση του Λιμενικού, ενώ σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό.

Σημειώνεται πως η εν λόγω ενέργεια λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με την Τουρκία, η οποία προέβη σε κήρυξη θαλάσσιων πάρκων που, όπως τονίζει η Ελλάδα, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Παράλληλα, σημειώνεται πως η Τουρκία αντιδρά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ισχυριζόμενη πως πρέπει να ζητηθεί η άδειά της- ενώ ενόχληση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα και η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών Ελλάδας και Ισραήλ, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα και με την υπογραφή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στο ευρύτερο πλαίσιο των ενδείξεων πως τα «ήρεμα νερά» ίσως λαμβάνουν τέλος έρχεται να προστεθεί η αύξηση των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ: Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν πρόσφατα αεροπορική βάση στη Συρία όπου υπήρχε πρόθεση για τουρκική στρατιωτική παρουσία, ενώ σε πρόσφατο δημοσίευμα της Jerusalem Post αναφερόταν πως σε επιφυλακή για τουρκικές προκλήσεις στη θάλασσα είναι το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, ως αντίδραση σε τουρκικές ναυτικές κινήσεις σε νέα σημεία ενδιαφέροντος του Ισραήλ- και γενικότερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι σε επαγρύπνηση για τουρκικές κινήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, μεταξύ άλλων και σε περιοχές κοντά σε Ελλάδα και Κύπρο, ή ακόμα και στη Συρία και τη Γάζα.