Μπορεί τα νομίσματα να έχουν δύο όψεις, όμως το συγκεκριμένο έχει τρεις. Αν είναι κίβδηλο θα αποδειχθεί οσονούπω. Η πρώτη αποτυπώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν μέσω της τρεχούσης συγκυρίας. Αν και πρώτος τη τάξει στο κυβερνητικό γίγνεσθαι, ουδέν γνωρίζει για τα παραπαίοντα ταχυδρομεία και τους ορισθέντες «τεχνοκράτες», για τον σκανδαλώδη ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες, τους χασάπηδες και τις Φεράρι. Ωσαύτως αγνοεί τους υπευθύνους της τραγωδίας των Τεμπών, όσο για την υπόθεση των υποκλοπών είναι αθώος του αίματος και ύποπτοι ενδεχομένως όσοι τις κατήγγειλαν.

Ο ίδιος άλλωστε θεωρεί ότι αυτός είναι η μόνη λύση στα προβλήματα του τόπου και όχι το χάος και οι κάθε λογής δημοκόποι και προδότες. Και τώρα και στα επόμενα χρόνια.

Η δεύτερη όψη σκιαγραφεί τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής μεταφέρει τις σκέψεις του για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον για το ίδιο και τα πολιτικά δρώμενα στο υπό έκδοση βιβλίο του. Από τα ήδη δημοσιευθέντα αποσπάσματα και το σχετικό video εμφανίζεται απολογούμενος για το κυβερνητικό του παρελθόν και για τα όσα βίωσε ο ίδιος αλλά φεύ και ο ελληνικός λαός στα μνημονιακά χρόνια. Όσο για το παρόν αλλά και το μέλλον τόσο για τον ίδιο – ως δρων πολιτικός – όσο και για τον πολιτικό χώρο τον οποίο θέλει να εκφράσει δεν γίναμε σοφώτεροι. Πρέπει μάλλον να περιμένουμε την έκδοση του βιβλίου και τις σχετικές επ´αυτού ζωντανές τοποθετήσεις του. Θα ιδρύσει νέο κόμμα; Θα προτείνει ένα λαϊκό μέτωπο; Θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές; Ή θα περιμένει τις επόμενες; Ούτως ή άλλως οφείλει να είναι σαφής και αναλυτικός. Το «κάπως έτσι» έχει πεθάνει.

Η τρίτη όψη αποτυπώνει τον Αντώνη Σαμαρά. Η συνέντευξη – ποταμός στοχευμένη (ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα και πρέπει να φύγει) και αναλυτική στο πως ο χώρος της κεντροδεξιάς αλλά και η χώρα πρέπει εφεξής να πορευθεί. Οι άξονες του ήσαν η εξωτερική πολιτική, η οικονομία, η δικαιοσύνη, η προστασία της κοινωνίας και το παρεμβατικό κράτος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ένα νέο κόμμα θα εξωθήσει την αλλαγή ή η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον παρόντα αρχηγό. Και ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός. Οφείλονται έγκαιρες απαντήσεις.

Τους αμέσως προσεχείς μήνες πρέπει να δούμε ποιά όψη είναι γνήσια και ποιά κίβδηλη. Μετά Χριστόν προφήτες δεν υπάρχουν.