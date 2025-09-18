Γωνία Κοραή και Πανεπιστημίου υπήρχε το πάλαι ποτέ το περίφημο καφενείο Γαμβέτα, όπου ο καφές σερβιριζόταν με συγκεκριμένο «πρωτόκολλο». Σε φλυτζάνι λεπτό, χοντρό και ημίχοντρο. Και ο πλέον περιζήτητος καφές από την ηλικιωμένη πελατεία ήταν ο «πολλά βαρύς με ολίγη». Εννοείται ζάχαρη…

Σήμερα ούτε Γαμβέτας υπάρχει, ούτε φθηνός καφές και βεβαίως ούτε φθηνή ζάχαρη. Υπάρχει όμως ο Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος αποφάσισε – επιτέλους – να πιεί καφέ στο Μαξίμου αφού σερβίρεται δωρεάν σε όσα πρώην στελέχη του ηρωικού ΠΑΣΟΚ κρούουν την πόρτα του Κυριάκου και αυτός περιχαρής τα καλωσορίζει. Ήδη οι πρώην ηρακλείς του σημιτικού ΠΑΣΟΚ υπερτερούν ως κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη έναντι των ακραιφνών παλαιοδεξιών της ΝΔ. Και τώρα με τυχόν υπουργοποίηση του πρώην αριστερού, πρώην σοσιαλιστή και νεόκοπου δεξιού Ανδρέα θα αυγατίσουν. Όμως τα αυγά δεν προβλέπεται να φθηνήνουν. Αλλά οι «πρόθυμοι» πασόκοι αυξάνονται και πληθύνονται και μάλιστα μισοτιμής.

Έτσι ο Κυριάκος διαπιστώνοντας ότι η χείρα βοηθείας που έτεινε σε Κώστα και Αντώνη δεν απέδωσε, κατέφυγε στην απέλπιδα λύση των υπό σκιάν ευρισκομένων «προθύμων» του τρεμοπαίζοντος πράσινου ήλιου. Μοιραίως μεταφέρει το πρόβλημα του στον ήδη προβληματισμένο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρέπει να διαλέξει πάραυτα. Ή να πάει κι αυτός με τον αστυφύλαξ – λέγε με σύντεκνο Κυριάκο – ή να πάει με τον χωροφύλαξ – λέγε με «λοιπές δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις». Μέση λύση δεν προβλέπεται. Όπως δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ. Και στα σούπερ μάρκετ και στα μικρομάγαζα. Ατυχώς…