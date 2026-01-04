Έντονες αντιδράσεις και πιέσεις προς την κυβέρνηση προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό με τη διακοπή των επικοινωνιών στο FIR Αθηνών, που οδήγησε στην αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν άμεσες και σαφείς εξηγήσεις για το συμβάν, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Νικολαΐδης και Νίκος Ηλιού, τονίζουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση για τα αίτια της κατάρρευσης της εναέριας κυκλοφορίας και να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν για το χάος που προκλήθηκε.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική με δηκτικό ύφος, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα πλήγμα στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Σε ανακοίνωσή του, αναρωτήθηκε ποια είναι η πραγματική αιτία του μπλακ άουτ: αν πρόκειται για απαρχαιωμένες υποδομές, έλλειψη εφεδρικών συστημάτων, πιθανή κυβερνοεπίθεση ή έναν συνδυασμό όλων αυτών.

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση συστηματικά απαξιώνει τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι –όπως σημειώνει– εδώ και καιρό προειδοποιούν για τους κινδύνους που απορρέουν από τις ελλείψεις προσωπικού και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Έχοντας παρέλθει ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα από την πρωτοφανή κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και τον διεθνή διασυρμό που αυτή επέφερε, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος, ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ούτε κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η σιωπή και η απουσία θεσμικών εξηγήσεων υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη πολιτών, εργαζομένων και διεθνών φορέων.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει επανειλημμένα επισημανθεί με σαφήνεια και ένταση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών.

Η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη διαρκή υποβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και να σταματήσει να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα «κανονικότητας». Στον τομέα των Μεταφορών, η κατάσταση τα τελευταία επτά χρόνια έχει επιδεινωθεί δραματικά και η μόνη προϋπόθεση για τη βελτίωσή της είναι, κατ’ αρχάς, η ειλικρινής αναγνώριση της αποτυχίας.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συγχαίρουμε τους εργαζόμενους για τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που επέδειξαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους, ζητώντας την άμεση υλοποίηση όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας».