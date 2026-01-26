Στη Βουλή φέρνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» υπογραμμίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας πως «η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη.

Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο».

Advertisement

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «τα στοιχεία είναι αμείλικτα: σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ενώ το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 27% για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια πνίγει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποδυναμώνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε αυτό το πλαίσιο, θέτει τα εξής ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό:

-Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

Πηγή: EUROKINISSI

-Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

-Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;