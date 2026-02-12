Με λόγο αιχμηρό και καθαρά πολιτικό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε «ωμά» το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ως ασπίδα προστασίας σε κρίσιμες υποθέσεις. Στη συνέντευξή του στη Ράνια Τζίμα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άνοιξε όλο το φάσμα των μεγάλων θεμάτων: από το κράτος δικαίου και τη συνταγματική αναθεώρηση έως τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τη νέα πολιτική γεωγραφία.

«Ωμή χρήση του άρθρου 86» – Η καρδιά της πολιτικής αντιπαράθεσης

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η λειτουργία του άρθρου 86 και η ευθύνη υπουργών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε το θεσμικό πλαίσιο για να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές ευθύνες σε υποθέσεις μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής βαρύτητας.

Όπως υποστήριξε, το Σύνταγμα μετατρέπεται σε «εργαλείο παραπλάνησης», ενώ υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του άρθρου συνδέεται με υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, το δυστύχημα στα Τέμπη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που – κατά την εκτίμησή του – δεν διερευνήθηκαν επαρκώς ως προς την ευθύνη υπουργών.

Παράλληλα, ζήτησε αλλαγή του άρθρου 86 και δέσμευση ότι οι δικονομικές αλλαγές θα καλύπτουν και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση.

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» – Θεσμική προειδοποίηση

Ο πρώην αντιπρόεδρος μίλησε για θεσμικό εκτροχιασμό, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του Συντάγματος ως πολιτικού εργαλείου υπονομεύει τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης, άσκησε σφοδρή κριτική προσωπικά στον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι η χρήση του άρθρου 86 αποτέλεσε «ασπίδα» για πολιτικά πρόσωπα.

Ρευστό πολιτικό σκηνικό και προειδοποιήσεις για το μέλλον

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στάθηκε ιδιαίτερα στη ρευστότητα του πολιτικού συστήματος, σημειώνοντας ότι η επόμενη Βουλή μπορεί να έχει απρόβλεπτη σύνθεση και ότι αυτό καθιστά κρίσιμη τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ, προειδοποιώντας για κινδύνους εσωστρέφειας και ζητώντας προγραμματικό πολιτικό λόγο.

Δεν «ψάχνει» η χώρα υπερκομματικό πρωθυπουργό

Σε ερώτηση για πιθανές κυβερνήσεις συνεργασίας, κράτησε ισορροπίες, σημειώνοντας ότι σε δύσκολες συγκυρίες δεν μπορούν να αποκλείονται. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση η χώρα δεν αναζητά πρωθυπουργό υπεράνω κομμάτων και ότι οι υποψήφιοι προέρχονται από την ηγεσία των πολιτικών σχηματισμών.

Διεθνής ρευστότητα και κρίση του «δυτικού μοντέλου»

Ο πρώην υπουργός μίλησε και για τη διεθνή συγκυρία, περιγράφοντας μια ιστορικά πρωτόγνωρη κατάσταση ρευστότητας, με αποδυνάμωση κανόνων και θεσμών που χαρακτήριζαν τη Δύση τις τελευταίες δεκαετίες.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει «εκπαιδευτεί» σε μια μακρά περίοδο σχετικής σταθερότητας και ίσως δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που έρχονται.

Μια συνέντευξη με σαφές πολιτικό μήνυμα

Η παρέμβαση Βενιζέλου καταγράφεται ως μια από τις πιο σκληρές θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών, καθώς συνδέει το ζήτημα της συνταγματικής λειτουργίας με την ποιότητα της δημοκρατίας και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος.

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων, η συνέντευξη δείχνει ότι η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών επιστρέφει στο κέντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

