Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην δεύτερη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο άρχισαν να ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Θα αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο αχολούνται με τον ξεσηκωμό των αγροτών και την ισχνή παρουσία/συμπαράσταση αντιπολιτευτικών κομμάτων στα μπλόκα τους. Αναλύουν επίσης την εμφάνιση Τσίπρα και την ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του.

