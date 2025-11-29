Σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο Για πρώτη φορά δίπλα δίπλα και όχι «παραθυράτα» «παραλαμβάνουν» για σχόλια, αναλύσεις, διαπιστώσεις τα όσα λένε, με τσάμπα διαφήμιση, επιφανή στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του. Στην κουβέντα αποκαλύπτονται και πληροφορίες για το πότε και μετά από ποιες διαδικασίες θα συγκροτηθεί και θα ανακοινωθεί το κόμμα του. Και ποια ποσοστά επιτυχίας του δίνουν οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες.

Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, ξεκίνησαν την δεύτερη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο άρχισαν να ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Θα αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο, όπου τρεις και πολλοί περισσότεροι λαλούν (μέσα) και δυό χορεύουν (προς το παρόν απ’έξω). Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Φάκελος «Αντιπολίτευση»: Τέρενς και Πάνος σχολιάζουν την δωρεάν διαφήμιση αντιπολίτευσης και κυβέρνησης στο βιβλίο Τσίπρα – Αποκαλύπτουν και πληροφορίες για το κόμμα (Βίντεο)

