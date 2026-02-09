Δικαστικές εξελίξεις πυροδότησε η στάση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστός ως «Φραπές» κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Δικαιοσύνη να παρεμβαίνει προκειμένου να αξιολογήσει εάν υπήρξε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μάρτυρα.



Σύμφωνα με το dikastiko.gr ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και η δίκη θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου. Η δίωξη σχετίζεται με την αρχική κλήση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, όταν και δεν προσήλθε, επιλέγοντας να αποστείλει υπόμνημα στο οποίο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.



Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των μελών της επιτροπής, τα οποία έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα του μάρτυρα να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα υπό τις συνθήκες της διαδικασίας. Ετσι, αποφασίστηκε η παραπομπή της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές, ώστε να εξεταστεί εάν η απουσία του και η αποστολή υπομνήματος συνιστούν νόμιμη συμπεριφορά ή ποινικά κολάσιμη πράξη.



Παράλληλα, ο ίδιος συνδικαλιστής βρίσκεται αντιμέτωπος και με έλεγχο για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η σχετική προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε μετά τη δεύτερη εμφάνισή του στην εξεταστική, κατά την οποία αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν από τους βουλευτές, γεγονός που εκτιμήθηκε ως παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Πηγή: dikastiko.gr