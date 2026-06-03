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Μπορεί η επίσημη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου να δείχνει προς εκλογές την άνοιξη του 2027, όμως στη Νέα Δημοκρατία η μάχη των ψηφοδελτίων έχει ήδη αρχίσει. Οι περισσότεροι εν ενεργεία βουλευτές θεωρείται ότι θα ξαναμπούν στη μάχη του σταυρού, ωστόσο οι εξαιρέσεις, τα νέα πρόσωπα και οι μετακινήσεις κορυφαίων στελεχών δημιουργούν μια νέα, πιο σύνθετη γαλάζια ανθρωπογεωγραφία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, τα Χανιά, η Θεσσαλονίκη, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και ορισμένες υποψηφιότητες με βαρύ πολιτικό συμβολισμό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί επισήμως να μην έχει ξεκινήσει, αλλά στα κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας η προεργασία είναι πλέον εμφανής. Πληροφορίες των τελευταίων μηνών καταγράφουν κινητικότητα, συναντήσεις, πολιτικά γραφεία, τραπέζια, τοπικές εκδηλώσεις και έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις για το ποιοι θα είναι τελικά στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Η βασική παραδοχή είναι ότι, εκτός απροόπτου, οι περισσότεροι εν ενεργεία βουλευτές θα διεκδικήσουν νέα θητεία. Αν και αναμένεται να «σκοντάψουν» στις λιγότερες έδρες,που ανάμενα πάρει η ΝΔ.

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Όμως αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους «παλιούς». Βρίσκεται κυρίως στο πώς θα χωρέσουν οι νέες αφίξεις δίπλα στα βαριά ονόματα.

Από τη ΝΔ επιχειρείται να σταλεί μήνυμα ανανέωσης, με πρόσωπα που απευθύνονται τόσο στο παραδοσιακό κομματικό ακροατήριο όσο και στο κέντρο. Στο Μαξίμου μιλούν για κάλπες την άνοιξη του 2027, αν και έχουν υπάρξει εισηγήσεις για ταχύτερη προσφυγή, ακόμη και το φθινόπωρο.

Στην Αττική, όπου ο ανταγωνισμός είναι πάντα υψηλός, το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο. Στην Α΄ Αθήνας καταγράφεται έντονη κινητικότητα γύρω από πρόσωπα όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Άγγελος Συρίγος και ο Θάνος Πλεύρης. Στο ίδιο κάδρο μπαίνουν η Αλεξάνδρα Σδούκου, για την οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει «κλειδώσει» η υποψηφιότητά της στην Α΄ Αθήνας, αλλά και ο Όμηρος Τσάπαλος, που φέρεται να χτίζει αποτύπωμα στην ίδια περιφέρεια.

Στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, η είσοδος του Παύλου Μαρινάκη αλλάζει αισθητά τους συσχετισμούς. Εκεί εκλέγονται ήδη πρόσωπα πρώτης γραμμής, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Νίκος Παπαθανάσης, η Ζωή Ράπτη και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, αν και για τον πρώην επικοινωνιακό «πιστόλι» του Κώστα Καραμανλή, πλξροφορίες λένε ότι μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα.

Η υποψηφιότητα Μαρινάκη δεν είναι απλώς σενάριο. Εχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, ενώ μαζί του έχουν ανακοινωθεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Δυτικό Τομέα και ο Νίκος Ρωμανός στον Νότιο Τομέα.

Στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, η μεγάλη πολιτική προσθήκη είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πρώην υπουργός και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας. Η παρουσία του αλλάζει την ανθρωπογεωγραφία μιας περιφέρειας όπου ήδη εκλέγονται ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης, η Άννα Καραμανλή, ο Γιάννης Καλλιάνος και η Σοφία Βούλτεψη. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο έχουν προστεθεί ο Νίκος Ρωμανός και ο Τάσος Γαϊτάνης, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Διονύσης Χατζηδάκης. Που κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα είναι.

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Στον Δυτικό Τομέα, το ενδιαφέρον αυξάνεται λόγω της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Εκεί υπάρχει ήδη ισχυρή παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ στο ίδιο πεδίο κινούνται η Μαρία Συρεγγέλα, ο «κουμπάρος» Γιάννης Λοβέρδος που θέλει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Στην Ανατολική Αττική, η προσθήκη του Μάριου Θεμιστοκλέους δημιουργεί νέα δεδομένα. Στην ίδια περιφέρεια εκλέγονται η Σοφία Ζαχαράκη, ο Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιώργος Βλάχος και ο Βασίλης Οικονόμου, με τους περισσότερους να έχουν ήδη αρχίσει πολιτικές κινήσεις και εκδηλώσεις.

Το πιο ζωηρό, όμως, παρασκήνιο αφορά την οικογένεια Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, γεννημένη στις 6 Μαΐου 1954, είναι σήμερα 72 ετών και βουλευτής Αθηνών. Το ερώτημα είναι αν θα διεκδικήσει ακόμη μία θητεία ή αν θα ανοίξει ο δρόμος για τον γιο της, Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έχει ήδη μακρά αυτοδιοικητική διαδρομή ως δήμαρχος Καρπενησίου, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και δήμαρχος Αθηναίων.

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Το σενάριο να μην είναι εκ νέου υποψήφια η Ντόρα Μπακογιάννη και να κατέβει τελικά ο Κώστας Μπακογιάννης είχε,αποκαλυφθεί πριν λίγους μήνες σε αποκλειστικό δημοσίευμα της HuffPost.

Με άλλα λόγια, το θέμα Μπακογιάννη παραμένει από τα πιο πολιτικά φορτισμένα. Δεν αφορά μόνο μία έδρα. Αφορά τους εσωτερικούς συμβολισμούς της ΝΔ, τη διαχείριση των πολιτικών οικογενειών και τη μετάβαση από μια ιστορική γενιά στελεχών σε νεότερα πρόσωπα.

Ανάλογης βαρύτητας είναι και το ερώτημα για τον Γιάννη Τραγάκη. Ο βουλευτής Β΄ Πειραιά γεννήθηκε στον Κορυδαλλό στις 27 Ιανουαρίου 1944, άρα είναι 82 ετών. Η Βουλή αναφέρει ότι εξελέγη βουλευτής Β΄ Πειραιώς με τη ΝΔ στις εκλογές του 1974 και σε σειρά επόμενων αναμετρήσεων. Ο ίδιος έχει συνδέσει το όνομά του με μια κοινοβουλευτική διαδρομή μισού αιώνα. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025 ότι ο Τραγάκης δήλωσε πως είναι «ο αρχαιότερος εν ενεργεία πολιτικός στον κόσμο» και ότι αυτή η θητεία είναι η τελευταία του κοινοβουλευτικού του βίου. Πάντως θεωρείται βέβαιο ότι θα τον διαδεχθεί ο γιος του Παναγιώτης στην ίδια έδρα

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Στη Θεσσαλονίκη, τα σενάρια κινούνται σε δύο επίπεδα: στις υποψηφιότητες που έχουν ήδη «κλειδώσει» και στα ονόματα που

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητες του Γιάννη Παπαγεωργίου, συνεργάτη στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και του τέως γενικού γραμματέα Αθανάσιου Τσιούρα. Δυνατά ακούγεται και το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ στο τραπέζι έχει βρεθεί και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα ονόματα που έχουν γραφτεί δείχνουν την προσπάθεια της ΝΔ να συνδυάσει κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και νεότερους υποψηφίους. Στα Τρίκαλα ακούγεται ο σημερινός Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου και απόλυτα επιτυχημένος πρώην Δήμαρχος Τρικαλαίων, στον Έβρο ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, στα Ιωάννινα ο Γεράσιμος Ζαγορίτης, στην Αιτωλοακαρνανία ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, στη Σάμο ο Μάνος Λογοθέτης και στη Φωκίδα ο Δημήτρης Γλύμης.

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Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας παραμένει, όπως πάντα, η πιο κλειστή υπόθεση. Εκεί οι αποφάσεις λαμβάνονται προσωπικά από τον αρχηγό του κόμματος και συνήθως αποτυπώνουν το πολιτικό μήνυμα της τελικής ευθείας: θεσμικότητα, ανανέωση, διεύρυνση, τεχνοκρατία ή κομματική συσπείρωση. Για τις επόμενες εκλογές έχουν ήδη ακουστεί ονόματα όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Σταύρος Παπασταύρου, με δημοσιεύματα να σημειώνουν ότι αμφότεροι συνδέονται με διαφορετικά σενάρια για το Επικρατείας.

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Η εικόνα, λοιπόν, είναι ακόμη ρευστή αλλά όχι θολή. Η ΝΔ φαίνεται να πηγαίνει προς τις εκλογές με τρεις ταυτόχρονες επιδιώξεις: να κρατήσει τον βασικό κορμό των εν ενεργεία βουλευτών, να εντάξει νέα πρόσωπα με επικοινωνιακή και πολιτική χρησιμότητα, και να χειριστεί προσεκτικά τις αποχωρήσεις ή πιθανές αποστρατείες ιστορικών στελεχών.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η άσκηση ισορροπίας θα οδηγήσει σε ανανέωση χωρίς εσωτερικούς κραδασμούς ή αν, όσο πλησιάζει η κάλπη, η μάχη του σταυρού θα μετατραπεί σε μια από τις πιο δύσκολες εσωκομματικές δοκιμασίες για τη Νέα Δημοκρατία της τρίτης κυβερνητικής θητείας που διεκδικεί.

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