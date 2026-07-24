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Η Έβελυν Καζαντζόγλου έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με τις καλοκαιρινές της αναρτήσεις, ποζάροντας με μπικίνι στο μαγευτικό σκηνικό της Σαντορίνης.

Το γνωστό μοντέλο, που αγαπά τα ταξίδια και μοιράζεται συχνά στιγμές από τις αποδράσεις του, επέλεξε αυτή τη φορά το κυκλαδίτικο νησί για τις διακοπές του. Με φόντο την εντυπωσιακή καλντέρα και τη Θηρασιά, η Έβελυν φωτογραφήθηκε σε ειδυλλιακά σημεία, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Μέσα από τη δημοσίευσή της στο Instagram, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με το καλοκαιρινό της look, αλλά και στιγμιότυπα από τις γαστρονομικές εμπειρίες της στα εστιατόρια της Σαντορίνης, απολαμβάνοντας μοναδικές γεύσεις και τη μοναδική θέα του νησιού.