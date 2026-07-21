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Το πρώην μοντέλο παρέδωσε περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια στον αρχηγό της οργάνωσης, Frederick von Mierers, ο οποίος ισχυριζόταν ότι αποτελούσε εξωγήινη οντότητα από τον Αρκτούρο.

Η οργάνωση απομόνωσε τον Richards από το συγγενικό του περιβάλλον, ενώ εκείνος εργαζόταν αδιάκοπα στον χώρο της μόδας για να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της.

Μετά τον θάνατο του αρχηγού, ο Richards κατάφερε να αποδράσει το 1999 με τη βοήθεια του μοντέλου Fabio Lanzoni.

Η εμπειρία του αποτυπώνεται στη νέα ντοκιμαντερίστικη σειρά του HBO, η οποία αναλύει τους μηχανισμούς ψυχολογικής χειραγώγησης που παγίδευσαν τον επιτυχημένο άνδρα.

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Ο κόσμος τον γνώριζε ως έναν από τους πρώτους άνδρες σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Πρωταγωνιστούσε σε καμπάνιες των Versace, Valentino, Ralph Lauren και Cartier, συναναστρεφόταν τη Naomi Campbell, τη Christy Turlington και τον Fabio, ταξίδευε με ιδιωτικά αεροπλάνα και κέρδιζε εκατομμύρια δολάρια.

Πίσω όμως από τα λαμπερά εξώφυλλα κρυβόταν μια ιστορία που μοιάζει απίστευτη.

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Ο Hoyt Richards πέρασε σχεδόν 20 χρόνια εγκλωβισμένος στην αίρεση Eternal Values, παραδίδοντας σχεδόν ολόκληρη την περιουσία του, περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια, σε έναν άνθρωπο που ισχυριζόταν ότι δεν ήταν άνθρωπος, αλλά… εξωγήινος από το άστρο Αρκτούρος (Arcturus).

Η ιστορία του αποτυπώνεται στη νέα τρίωρη ντοκιμαντερίστικη σειρά του HBO «Bring Me the Beauties: A Model Cult», σε σκηνοθεσία του Chris Smith, δημιουργού των επιτυχιών Fyre και 100 Foot Wave.

Μια γνωριμία που του άλλαξε τη ζωή

Όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Σε μια παραλία του Nantucket γνώρισε τον χαρισματικό Frederick von Mierers, έναν κοσμικό Νεοϋορκέζο που παρουσιαζόταν ως πνευματικός καθοδηγητής.

Λίγα χρόνια αργότερα, ενώ ο Richards σπούδαζε στο Princeton, άρχισε να περνά όλο και περισσότερο χρόνο δίπλα του.

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Την ίδια περίοδο τον ανακάλυψε η βιομηχανία της μόδας.

Η καριέρα του εκτοξεύθηκε.

Η προσωπική του ζωή όμως κατέρρεε.

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«Δεν ήμουν άνθρωπος – ήμουν μηχανή παραγωγής χρημάτων»

Σύμφωνα με τη σειρά, κάθε μεγάλο συμβόλαιο, κάθε επίδειξη μόδας και κάθε φωτογράφιση σήμαινε περισσότερα χρήματα για την αίρεση.

Ο Richards έδινε σχεδόν όλα τα εισοδήματά του στον αρχηγό της οργάνωσης, πιστεύοντας ότι υπηρετούσε έναν ανώτερο πνευματικό σκοπό.

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Την ίδια στιγμή κοιμόταν σε στρώμα στο πάτωμα των κοινοβίων της οργάνωσης, ενώ ταξίδευε στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου.

Ο άνθρωπος που έλεγε ότι ήταν… εξωγήινος

Ο Frederick von Mierers δίδασκε ότι ήταν ένας «walk-in».

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Υποστήριζε πως το ανθρώπινο σώμα του είχε καταληφθεί από μια ανώτερη εξωγήινη συνείδηση προερχόμενη από τον Αρκτούρο.

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Ισχυριζόταν ότι πλησίαζε μια παγκόσμια καταστροφή και πως μόνο τα μέλη της Eternal Values θα επιβίωναν, μεταφερόμενα από διαστημόπλοια που θα τα έσωζαν για να ξαναχτίσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Μοντέλα, εκατομμυριούχοι και πολύτιμοι λίθοι

Η αίρεση στόχευε κυρίως όμορφους ανθρώπους, μοντέλα, επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

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Ο von Mierers τους έπειθε να αγοράζουν πανάκριβα ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφείρια, ισχυριζόμενος ότι διόρθωναν τις «ηλεκτρομαγνητικές ανισορροπίες» του σώματος.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι εκτιμήσεις των πολύτιμων λίθων ήταν ψευδείς και οι τιμές υπερβολικά φουσκωμένες. Η υπόθεση είχε απασχολήσει ακόμη και τις αμερικανικές αρχές.

Αποκοπή από την οικογένεια

Η αίρεση έκοψε κάθε δεσμό του Richards με τους γονείς και τους φίλους του. Έφτασε ακόμη και να στείλει γράμματα στον πατέρα του, τα οποία, όπως παραδέχεται σήμερα, είχαν υπαγορευτεί από τον αρχηγό της οργάνωσης. Ο ίδιος δηλώνει ότι τότε πίστευε πως όποιος προσπαθούσε να τον απομακρύνει από την Eternal Values ήταν εχθρός του.

Η μεγάλη απόδραση

Παρότι ο von Mierers πέθανε το 1990 από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS, η οργάνωση συνέχισε να λειτουργεί.

Ο Richards χρειάστηκε ακόμη εννέα χρόνια για να καταφέρει να αποδράσει. Το 1999 εγκατέλειψε κρυφά το κοινόβιο μέσα στη νύχτα.

Τελικά βρήκε καταφύγιο στο Λος Άντζελες, με τη βοήθεια του διάσημου μοντέλου Fabio Lanzoni, ο οποίος πλήρωσε ακόμη και το αεροπορικό του εισιτήριο. Εκεί άρχισε σταδιακά να αντιλαμβάνεται ότι είχε υπάρξει θύμα ψυχολογικής χειραγώγησης.

Ένα ντοκιμαντέρ για όλους

Το HBO δεν παρουσιάζει απλώς άλλη μία ιστορία αίρεσης. Το «Bring Me the Beauties: A Model Cult» επιχειρεί να εξηγήσει πώς ένας μορφωμένος, επιτυχημένος και παγκοσμίως αναγνωρισμένος άνθρωπος μπορεί να πέσει θύμα ψυχολογικού ελέγχου.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, μαρτυρίες πρώην μελών και την προσωπική εξομολόγηση του Hoyt Richards, η σειρά δείχνει πως η χειραγώγηση δεν κάνει διακρίσεις.

Όπως λέει σήμερα ο ίδιος, το μεγαλύτερο λάθος είναι να πιστεύει κανείς ότι «σε μένα δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί». Γιατί, όπως αποδείχθηκε στη δική του περίπτωση, χρειάστηκαν μόνο ένας χαρισματικός άνθρωπος, λίγη αναζήτηση νοήματος και πολύς ψυχολογικός έλεγχος για να χαθούν δύο δεκαετίες ζωής και εκατομμύρια δολάρια.