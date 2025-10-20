Τα ελληνοτουρκικά και το νέο κρεσέντο της Άγκυρας για το Αιγαίο έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του με τον οποίον είχε μιά πολυεπίπεδη συνομιλία, σε συνάντηση τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας ότι «όσο το casus belli είναι σε ισχύ, δεν θα επιτρέψουμε την συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE».

Υπογράμμισε, παράλληλα, προσήλωσή της Ελλάδας στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Επιπλέον, ο κ.Γεραπετρίτης έθεσε στον κ.Φιντάν για μια ακόμα φορά, ότι «θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης». Και απαντώντας εκ του σύνεγγυς στα όσα είπε τα τελευταιά 24ωρα ο Τούρκος ΥΠΕΞ για Αιγαιό, καλώντας την Αθήνα σε παζάρια για τα ναυτικά μίλια, τόνισε ότι «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας ειναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν έγινε συζήτηση για την Κάσο και το καλώδιο Interconector. «Δεν συζητάμε τα αυτονόητα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα», σχολίασε σε ερώτησή μας διπλωματική πηγή, χωρίς, περαιτέρω διευκρινήσεις.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν και τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συγκεκριμένα, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής, δηλαδή για το πολυμερές σχήμα 5Χ5 και τόνισε πως «η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως».

📍Luxembourg #FAC | Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with the Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan



📍Λουξεμβούργο #ΣΕΥ | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan pic.twitter.com/1yDZwuIOPp — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2025

Τέλος, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν και τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Ο κ.Φιντάν παρέπεμψε από την πλευρά του στην δήλωση του Προέδρου του όταν επισημοποιήθηκε το,αποτέλεσμα από τις κάλπες. Υπενθυμίζουμε ότι ο,Ερντογάν ανέφερε ότι «θα είμαστε μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».