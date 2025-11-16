Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι «χειμαρρώδης» σε αυτή την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου απαντά σε ερωτήσεις από την εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου.

Περιγράφοντας το όραμά του για την Ελλάδα, κάνει σαφές πόσο διαφορετικά βλέπει τα πράγματα σε σύγκριση με το μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, σε μία χρονική συγκυρία που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, εστιάζουν στο hot θέμα της Ενέργειας.

Advertisement

Advertisement

Την ώρα που η κυβέρνηση αναδεικνύει τα κέρδη από τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τα σχέδια για δοκιμαστικές γεωτρήσεις από το 2027, με στόχο τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο), ο Γιάνης Βαρουφάκης αντιπροτείνει: «Η ExxonMobil θα μας γδύσει κανονικά και θα μας αφήσει μόνο πετρελαιοκηλίδες και εντάσεις με την Τουρκία» , ενώ εγώ οραματίζομαι μία χώρα μόνο με πράσινη ενέργεια.

«Δεν αδίκησε εμένα, τον εαυτό του αδίκησε ο Τσίπρας»

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, εκτός από την «κολοτούμπα» στο δημοψήφισμα (δεν χρησιμοποιεί ό ίδιος τη λέξη αυτή, όμως το περιγράφει ξεκάθαρα) κατηγορεί ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι…ευεργετεί αδιάκοπα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να κάνει…εικόνισμα στον προκάτοχό του. Στην ερώτηση, εάν ακούει κάποιες νέες ιδέες από τον «ώριμο» Τσίπρα, 10 χρόνια μετά το 2015, απαντά με καυστικό τρόπο:

«Γιατί είναι νέες ιδέες; Είδα τον Τσίπρα στον Economist στη Θεσσαλονίκη και άρχισα να λέω στον ευατό μου: Ε, πες και κάτι αριστερό ρε Αλέξη! Και κατέληξα να λέω: Ε, πες κάτι! Κι ας μην είναι αριστερό! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να έχει μία βαθιά ευγνωμοσύνη!»

«Δύο πράγματα που θα άλλαζα (εκ των υστέρων) αν επιστρέφαμε στο 2015»

Στη βάση όσων γνώριζα τότε, θα έκανα δύο πράγματα διαφορετικά, σήμερα που το σκέφτομαι γνωρίζοντας την κατάληξη:

το πρώτο, ήταν η συμφωνία που έκανα την τρίτη μέρα στο υπουργείο, στην πρώτη συνάντηση με τον Ντάισελμπλουμ, να υπογράψω τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Το έκανα για να κερδίσουμε 2-3 μήνες ώστε να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο. Ο Τσίπρας το πήρε και χρησιμοποίησε τον χρόνο για να προσχωρήσει εκείνος στο μνημονιακό μπλόκ

Δεν ήθελα να πάμε στη δραχμή, γιατί εγώ δεν ήθελα να μπούμε στο ευρώ. Τελικά, σώσαμε το ευρώ αλλά…μείναμε από ευρώ!

Η κυβέρνηση «Μητσοτάκης ΑΕ»

«Δεν είναι κυβέρνηση, είναι μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει μετόχους ορισμένους ολιγάρχες. Κλείνει συνεχώς δουλειές για συγκεκριμένα άτομα, εταιρείες – μετόχους. Κάνει deals τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το συμφέρον του κόσμου της ΝΔ. Δε μιλάω για ΝΔ ΑΕ…Μιλάω για Μητσοτάκης ΑΕ. Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που ψηφίζουν ΝΔ υποφέρουν από αυτή την κυβέρνηση», τονίζει εξαπολύοντας την επίθεσή του με στόχο το Μέγαρο Μαξίμου ο Γιάνης Βαρουφάκης και διαχωρίζει το κόμμα της ΝΔ.