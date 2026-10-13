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Ο Βόρειος Ευβοϊκός κινδυνεύει να βαφτιστεί «Τραμπικός» ή «Βόρειος Δονάλδος»! Στα HUFFTROLLS της Τρίτης, Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ σατιρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, τις ενεργειακές συμφωνίες με τον Πούτιν και τα πολιτικά αδιέξοδα της Ευρώπης.

Από τον Ζελένσκι και το Brexit μέχρι τη Λεπέν, η συζήτηση καταλήγει εκεί που πονάει ο Έλληνας: στη βενζίνη που δεν φθηναίνει και στο πετρέλαιο θέρμανσης που απειλεί τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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Και η απολαυστική πρόταση της εβδομάδας; «Πήγαινε στο βενζινάδικο και ζήτα δέκα γαλόνια Τραμπ. Αλλά με αμερικανική τιμή!»