Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν τα μη δυνάμενα σε φυσιολογικές συνθήκες να σχολιαστούν (λόγω ανεπαρξίας απαντήσεων/προτάσεων) στις εξαγγελίες Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών . Και επειδή, πράγματι, οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές, οι δύο δημοσιογράφοι το προσπαθούν, αναμένοντας τις όποιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση του προυπολογισμού. Βεβαίως μιλάνε και για την κυβερνητική στρατηγική του κοινωνικού αυτοματισμού. Που άρχισε να λειτουργεί με ελλείψεις στην αγορά λόγω μπλόκων στα τελωνεία και στους οδικούς κόμβους, αλλά με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO να δείχνει ότι το 81% των πολιτών είναι στο πλευρό των αγροτών.

HUFFTROLLS: Εξαγγελίες Υπουργού για τους αγρότες χωρίς σαφές περιεχόμενο σε αναμονή Πρωθυπουργού

