Τη δική του απάντηση για την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία έδωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος ασκώντας έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες και δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση».

«Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός λέγοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα».

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».

Ερωτηθεί γιατί επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή να προσχωρήσει στη ΝΔ, ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε ότι ««το τώρα σημαίνει ότι η δικη μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο 41%, γίνεται στα πιο δύσκολα. Με τον πρωθυπουργό μίλησα με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου για πρώτη φορά μετά το 2022 όταν μου τηλεφώνησε για τη νίκη μου στην υπόθεση Novartis. Εγώ του είχα πει ότι αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε μετά με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί» .

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν θα απαντήσω στον χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή ούτε θα ανοίξω βεντέτα» ενώ συνέχισε τις σκληρές δηλώσεις προς τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές».

Και κατέληξε λέγοντας «όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβέρνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση».

Στον αντίποδα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πολιτικό αμοραλισμό από την πλευρά του άλλοτε ιστορικού στελέχους του κόμματος, που πέρασε στην αντίπερα όχθη, εντασσόμενο στη ΝΔ.