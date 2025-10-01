«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου, αλλά πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στη Κοπεγχάγη, με σαφή αναφορά στη συζήτηση για τη δημιουργία του λεγόμενου Drone Wall.

«Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής», τόνισε.

Advertisement

Advertisement

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που στηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κάλεσε την Ένωση να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής άμυνας.

«Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια.

Έχει έρθει, όμως, η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως, παραδείγματος χάρη, η αντιπυραυλική προστασία ή όπως αυτό το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, που είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα συζητηθούν σήμερα.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει επιτέλους από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία όταν ρωτήθηκε για την πρόταση δημιουργίας ενός «τείχους drones» στα ανατολικά σύνορα για την ανίχνευση και αντιμετώπιση εισβολών, στον απόηχο των πρόσφατων ρωσικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου είπε ότι «η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχάσει το νότιο μέτωπο».

«Τα σύνορα της Συμμαχίας είναι πολύ εκτεταμένα…Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη νότια πτέρυγα» σημείωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσθέτντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, χωρίς όμως να χάσει την ψυχραιμία της.

Advertisement

«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην απαντήσουμε σε προβοκάτσιες», επισήμανε αναφερόμενη στις «ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις» της Μόσχας, που όπως είπε έχουν στόχο να αποτρέψουν τις ευρωπαϊκές χώρες από την αποστολή νέων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία και να αποσπάσουν την προσοχή από την αποτυχημένη θερινή αντεπίθεση της Ρωσίας.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε ένα σκηνικό αυξανόμενης ανησυχίας, καθώς οι πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά έχουν εντείνει την αίσθηση του επείγοντος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε «υβριδικό πόλεμο» με τη Ρωσία, με στόχο «να μας απειλήσει, να μας διχάσει και να μας αποσταθεροποιήσει».

«Όταν βλέπω τη σημερινή Ευρώπη, πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη και την πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου», πρόσθεσε, καλώντας τους Ευρωπαίους να επανεξοπλιστούν και να προχωρήσουν σε καινοτομίες στον τομέα της άμυνας.

Advertisement

Στην ατζέντα της Συνόδου βρίσκεται επίσης η αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ, με την Κομισιόν να προτείνει τη χορήγηση δανείου προς το Κίεβο, χρηματοδοτούμενου από αυτά τα κεφάλαια. Μέρος των κονδυλίων αναμένεται να κατευθυνθεί σε προμήθειες «στην Ευρώπη και με την Ευρώπη», ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ομοφωνία, καθώς αρκετές χώρες φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προσκρούσει στο διεθνές δίκαιο με απρόβλεπτες συνέπειες.