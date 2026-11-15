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Το ζήτημα του περιλάλητου καλωδίου δεν είναι για το θεαθήναι αλλά αποτελεί καίριο θέμα εθνικής κυριαρχίας του ελληνικού κράτους. Η επιχειρηθείσα χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Γεραπετρίτη των πολιτικών αρχηγών, (των εν τη Βουλή κομμάτων), δεν έκανε κανένα σοφώτερο. Πόσο μάλλον που ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέδωσε στους αρχηγούς το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία.Όπως φεύ είχε δεσμευθεί προχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η εν κρυπτώ διπλωματία μόνο το εθνικό συμφέρον δεν εξυπηρετεί. Αντιθέτως υπονομεύει την εθνική ασφάλεια, όταν μάλιστα έχεις απέναντι σου έναν δολιότατο δικτάτορα, όπως ο Ερντογκάν. Ούτε η δια της τεθλασμένης απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από νταβατζήδες, αυτόκλητους ή μη. Τον προκαλούντα τον αντιμετωπίζεις κατά πρόσωπο και με την δέουσα αποφασιστικότητα. Όταν μάλιστα το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος σου και δεν θίγεσαι μόνον εσύ, αλλά και η Ένωση, της οποίας είσαι μέλος.

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Τόσο ο πρώην της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς επεσήμαναν τα αυτονόητα. Η Ελλάδα δεν είναι αναθεωρητική δύναμη, αλλά υπερασπίζεται το πάτριον έδαφος. Η Τουρκία προσπαθεί – όπου μπορεί – να αναβιώσει το οθωμανικό σουλτανάτο.

Ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών έξη ερωτήματα για την στάση μας απέναντι στην Τουρκία αλλά και την Γαλλία. Ως Έλληνας πολίτης αλλά και ως πρώην πρωθυπουργός. Απάντηση δεν εισέπραξε. Όμως κάποιοι τυφλοπόντικες του Διαδικτύου τον έλουσαν με ακατανόμαστε εκφράσεις. Ένας οχετός ύβρεων και χυδαιότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα πρέπει να καταδικάσουν αυτομάτως αυτές τις αήθεις επιθέσεις εναντίον ενός πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του κόμματος τους; Διότι άλλο πολιτική αντιπαράθεση και άλλο αγοραίος τραμπουκισμός.