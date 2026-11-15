istock/ οι αλλαγές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα συναισθήματα έχουν αλλάξει. Ωστόσο, η καθημερινή επαφή γίνεται δυσκολότερη και οι κοινές εμπειρίες λιγοστεύουν

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αλλαγή στις φιλικές σχέσεις κατά την ενήλικη ζωή αποτελεί μια συνηθισμένη εμπειρία, η οποία συχνά προκύπτει από τη διαφοροποίηση των καθημερινών υποχρεώσεων και των προσωπικών προτεραιοτήτων.

Οι επαγγελματικές και οικογενειακές απαιτήσεις περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο για κοινωνικές επαφές, καθιστώντας τη διατήρηση παλαιότερων δεσμών πιο δύσκολη και απαιτητική.

Οι άνθρωποι ενδέχεται να απομακρύνονται σταδιακά λόγω διαφορετικών διαδρομών ζωής, αλλαγής στις προσωπικές ανάγκες ή έλλειψης κοινών ενδιαφερόντων, χωρίς απαραίτητα να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση.

Παρά τη φυσιολογική αυτή εξέλιξη, η ποιότητα των σχέσεων παραμένει καθοριστική για την ευημερία των ενηλίκων, καθιστώντας τη συνειδητή προσπάθεια και την επικοινωνία απαραίτητα στοιχεία για τη διατήρηση ουσιαστικών φιλικών δεσμών.

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Υπάρχουν φιλίες που κάποτε αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά σήμερα δυσκολευόμαστε ακόμη και να κανονίσουμε έναν καφέ με τους ανθρώπους που έχουμε μοιραστεί όλη μας την ζωή. Φίλοι με τους οποίους μιλούσαμε καθημερινά, γνωρίζαμε κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους και θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα βρίσκονται πάντα δίπλα μας, μπορεί σταδιακά να γίνονται πιο μακρινοί.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ίσως δεν θέλουμε εύκολα να παραδεχτούμε, καθώς δεν μας αρέσει η ιδέα ότι απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που αγαπάμε ή ότι κάποιες σχέσεις που θεωρούσαμε σταθερές δεν έχουν πλέον την ίδια θέση στη ζωή μας. Ωστόσο, η αλλαγή στις φιλίες κατά την ενήλικη ζωή είναι μια εμπειρία που πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν. Και δεν προϋποθέτει απαραίτητα έναν μεγάλο καβγά, μια προδοσία ή κάποια σοβαρή παρεξήγηση.

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Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 20 και των 30, η καθημερινότητά μας αρχίζει να μεταβάλλεται σημαντικά. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται, ορισμένοι δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις ή οικογένεια, άλλοι μετακομίζουν σε διαφορετικές πόλεις και οι προσωπικές προτεραιότητες αλλάζουν. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, οι φιλίες που κάποτε διατηρούνταν σχεδόν αυτονόητα χρειάζονται πλέον περισσότερο χρόνο και συνειδητή προσπάθεια.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, και απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαμε πολύ κοντινούς μας; Και γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι κάτι πήγε στραβά;

istock/ H αλλαγή στις φιλίες κατά την ενήλικη ζωή είναι μια εμπειρία που πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν. Και δεν προϋποθέτει απαραίτητα έναν μεγάλο καβγά, μια προδοσία ή κάποια σοβαρή παρεξήγηση.

1. Οι διαφορετικές διαδρομές ζωής μάς οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι φιλίες αλλάζουν στην ενήλικη ζωή είναι ότι δεν ακολουθούμε όλοι την ίδια πορεία.

Στα φοιτητικά μας χρόνια, για παράδειγμα, μπορεί να μοιραζόμαστε με τους φίλους μας ένα κοινό πρόγραμμα, τις ίδιες καθημερινές συνήθειες, τις εξόδους και τις ίδιες ανησυχίες. Καθώς μεγαλώνουμε, όμως, οι συνθήκες διαφοροποιούνται. Κάποιος μπορεί να αφοσιωθεί στην καριέρα του, κάποιος άλλος να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ ένας τρίτος να επιλέξει να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Αυτές οι αλλαγές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα συναισθήματα έχουν αλλάξει. Ωστόσο, η καθημερινή επαφή γίνεται δυσκολότερη και οι κοινές εμπειρίες λιγοστεύουν.

Μάλιστα, έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό The Journals of Gerontology: Series B, με τη συμμετοχή 6.688 ενηλίκων ηλικίας 18 έως 90 ετών, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο σημαντικά γεγονότα της ζωής επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία τόσο της διατήρησης των υφιστάμενων σχέσεων όσο και της δημιουργίας νέων κοινωνικών δεσμών κατά τη διάρκεια σημαντικών αλλαγών.

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2. Δεν έχουμε πλέον τον ίδιο διαθέσιμο χρόνο

Θυμόμαστε ίσως τις περιόδους κατά τις οποίες μπορούσαμε να κανονίσουμε μια έξοδο αυθόρμητα, να περάσουμε ολόκληρο το απόγευμα με έναν φίλο ή να μιλήσουμε στο τηλέφωνο χωρίς να κοιτάζουμε διαρκώς το ρολόι.

Στην ενήλικη ζωή, όμως, ο χρόνος γίνεται πιο περιορισμένος. Η εργασία, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι προσωπικές ανάγκες και η ανάγκη για ξεκούραση συχνά περιορίζουν τις ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές.

Έτσι, οι συναντήσεις αναβάλλονται, τα μηνύματα μένουν αναπάντητα για ημέρες και οι υποσχέσεις για ένα ραντεβού που θα κανονίσουμε σύντομα μπορεί να παραμένουν ανεκπλήρωτες για μήνες.

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Σύμφωνα με το Oxford Research Encyclopedia of Psychology, οι επαγγελματικές και οικογενειακές απαιτήσεις της ενήλικης ζωής μπορούν να περιορίσουν τον διαθέσιμο χρόνο για τη διατήρηση των φιλικών σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται λιγότερο ο ένας για τον άλλον, αλλά ότι χρειάζεται πλέον μεγαλύτερη προσπάθεια για να παραμείνουν κοντά.

3. Αλλάζουν οι ανάγκες και οι προσδοκίες μας από μια φιλία

Οι άνθρωποι που αναζητούσαμε ως παρέα στα 20 μας μπορεί να μην είναι απαραίτητα εκείνοι με τους οποίους αισθανόμαστε μεγαλύτερη σύνδεση στα 30 μας.

Όσο αποκτούμε περισσότερες εμπειρίες και διαμορφώνουμε καλύτερα την προσωπικότητά μας, μπορεί να αλλάζουν και όσα περιμένουμε από μια φιλία. Ίσως παλαιότερα να μας ενδιέφεραν περισσότερο οι κοινές έξοδοι, οι αυθόρμητες περιπέτειες και η συχνή επικοινωνία, ενώ αργότερα να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην εμπιστοσύνη, στη συναισθηματική υποστήριξη και στην ουσιαστική επικοινωνία.

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Μια διαχρονική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 στο Psychology and Aging εξέτασε την κοινωνική δραστηριότητα ανθρώπων κατά την ηλικία των 20 και των 30 ετών και τη σύνδεσή της με την ψυχοκοινωνική τους κατάσταση στα 50. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ποσότητα των κοινωνικών επαφών στα 20 και η ποιότητά τους στα 30 συνδέονταν με διαφορετικές πτυχές της μετέπειτα ψυχοκοινωνικής ευημερίας.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η ποιότητα των σχέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προχωράμε στην ενήλικη ζωή.

istock/ Μια φιλία μπορεί να υπήρξε πολύτιμη σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας, ακόμη κι αν δεν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον.

4. Δεν μοιραζόμαστε πλέον τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες αξίες

Μια φιλία μπορεί να έχει ξεκινήσει επειδή δύο άνθρωποι είχαν κοινά ενδιαφέροντα, παρόμοιο τρόπο διασκέδασης ή βρίσκονταν στο ίδιο περιβάλλον. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο.

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Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να αλλάξουν οι απόψεις μας για τις σχέσεις, την εργασία, την οικογένεια, την κοινωνική ζωή ή ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας.

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Μερικές φορές ανακαλύπτουμε ότι δεν έχουμε πλέον τόσα κοινά με έναν άνθρωπο όσο παλαιότερα. Άλλες φορές, απλώς δεν αισθανόμαστε την ίδια άνεση να μοιραστούμε μαζί του τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας.

Αυτό δεν ακυρώνει όσα έχουμε ζήσει μαζί. Μια φιλία μπορεί να υπήρξε πολύτιμη σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας, ακόμη κι αν δεν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον.

5. Μερικές φιλίες δεν τελειώνουν με έναν καβγά, αλλά με σταδιακή απομάκρυνση

Όταν σκεφτόμαστε το τέλος μιας φιλίας, συνήθως φανταζόμαστε μια έντονη διαφωνία, μια προδοσία ή μια ξεκάθαρη απόφαση να μην ξαναμιλήσουμε με κάποιον. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν έχουν όλες οι φιλίες ένα τόσο σαφές τέλος.

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Μπορεί απλώς να σταματήσουμε να επικοινωνούμε τόσο συχνά, να μην παίρνουμε πλέον την πρωτοβουλία για μια συνάντηση ή να διαπιστώσουμε ότι η επικοινωνία μας έχει περιοριστεί σε περιστασιακά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιστημονική μελέτη του 2021, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Personal Relationships, εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι ενήλικες διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις στις φιλίες τους. Οι ερευνητές εντόπισαν διαφορετικές στρατηγικές απομάκρυνσης: τον πλήρη τερματισμό της σχέσης, τη σταδιακή αποστασιοποίηση και τον περιορισμό ορισμένων πλευρών της φιλίας.

Με άλλα λόγια, μια σχέση δεν χρειάζεται πάντα να διακοπεί εντελώς για να αλλάξει ουσιαστικά η θέση της στη ζωή μας.

6. Μερικές φορές καταλαβαίνουμε ότι η φιλία δεν μας καλύπτει πλέον συναισθηματικά

Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις στις οποίες η απομάκρυνση δεν οφείλεται μόνο στις διαφορετικές υποχρεώσεις ή στις αλλαγές της καθημερινότητας.

Μπορεί να αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πλέον αμοιβαιότητα, ότι είμαστε πάντα εκείνοι που παίρνουμε την πρωτοβουλία για επικοινωνία ή ότι δεν λαμβάνουμε την υποστήριξη που προσφέρουμε. Ενδεχομένως να έχουν συσσωρευτεί μικρές απογοητεύσεις, σχόλια που μας ενόχλησαν ή περιστατικά που δεν συζητήθηκαν ποτέ ανοιχτά.

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025 στο Journal of Social and Personal Relationships εξέτασε την υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία γύρω από τη διάλυση των φιλικών σχέσεων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ποιότητα της φιλίας, η συμπεριφορά των δύο πλευρών και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητά της.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το τέλος μιας φιλίας δεν έχει πάντα τις ίδιες συνέπειες: σε ορισμένες περιπτώσεις η απομάκρυνση μπορεί να είναι προστατευτική, ενώ σε άλλες να προκαλεί σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση.

Είναι φυσιολογικό να χάνουμε φίλους όσο μεγαλώνουμε;

Η αλλαγή στις φιλικές μας σχέσεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτυγχάνουμε να διατηρήσουμε ουσιαστικούς δεσμούς ή ότι γινόμαστε λιγότερο κοινωνικοί. Αντίθετα, αποτελεί μέρος της εξέλιξης της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι φιλίες δεν χρειάζονται φροντίδα. Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2023 στο Frontiers in Psychology, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των φιλικών σχέσεων και η κοινωνική επαφή με φίλους συνδέονται θετικά με την ευημερία των ενηλίκων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης τη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλουμε για να διατηρήσουμε τις φιλίες μας.

Επομένως, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που εξακολουθούμε να θέλουμε στη ζωή μας, ίσως αξίζει να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση, ακόμη κι αν δεν είναι τόσο συχνές όσο παλαιότερα, μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε μια ουσιαστική σύνδεση.

Και αν κάποιες φιλίες έχουν πλέον απομακρυνθεί οριστικά, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε αυτή την εξέλιξη αποκλειστικά ως αποτυχία. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία που είχαν για εμάς, να κρατήσουμε τις όμορφες αναμνήσεις και να αποδεχτούμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προορισμένοι να παραμείνουν δίπλα μας σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

Με πληροφορίες από The Journals of Gerontology: Series B, Oxford Research Encyclopedia of Psychology,Oxford Research Encyclopedia of Psychology,Psychology and Aging,Journal of Social and Personal Relationships, Frontiers in Psychology