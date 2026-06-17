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Υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα παρείχε η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά», κλάσης ΜΕΚΟ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», παρέχοντας εγγύς προστασία και εξασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευσή τους από την θεωρούμενη ως επικίνδυνη περιοχή- με σχετική φωτογραφία να δίνεται στη δημοσιότητα.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν συνεχίζεται κανονικά εν μέσω των μηνών της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Αν και οι Χούθι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς το Ιράν, δεν έχουν προβεί σε επιθέσεις κατά πλοίων εδώ και μήνες.

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Σημειώνεται πως η περιοχή της επιχείρησης «Ασπίδες» εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα στον Κόλπο του Άντεν και μεγάλο τμήμα του βορειοδυτικού Ινδικού Ωκεανού – μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν. H εντολή (mandate) της επιχείρησης δεν έχει διευρυνθεί. Σημειώνεται πως, λόγω της μεγάλης απόστασης, οποιαδήποτε ενδεχόμενη αλλαγή ή επέκταση θα προϋποθέτει σημαντικές μεταβολές όσον αφορά στην επιμελητεία/ υποστήριξη και τις βάσεις των σκαφών που θα επιχειρούν στην περιοχή.