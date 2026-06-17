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Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ελληνικά πολεμικά πλοία να αποσταλούν στα Στενά του Ορμούζ – δεδομένων και των καταιγιστικών εξελίξεων των τελευταίων ημερών – για να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας- με στρατιωτικές πηγές να υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τελική απόφαση για κάτι τέτοιο και ότι σίγουρα δεν πρόκειται να σταλεί πλοίο αν δεν έχουν σιγήσει τα όπλα στην περιοχή.

Με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αλλάζει τα δεδομένα, το άνοιγμα των Στενών και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Στο ζήτημα έχει αναφερθεί επανειλημμένα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή το προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ και να χαρακτηρίζοντας εκβιασμό τα περί «διοδίων». Από πλευράς του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε πει στις αρχές του Μαΐου ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο συμμετοχής σε πολυεθνική ναυτική πρωτοβουλία/ δύναμη ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση να δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης και να γίνει κάτι τέτοιο υπό συνθήκες «μετρημένες» και πάντα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους. Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, είχε σημειώσει πως η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και τη θεσμική υποχρέωση για την προστασία της ναυσιπλοΐας και των ελληνικών πληρωμάτων, και είναι εξοικειωμένη με το «περιβάλλον κινδύνου» στην περιοχή.

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Σε σχετικό ρεπορτάζ της «Καθημερινής» την Τετάρτη αναφερόταν πως η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα για να συμμετέχει σε αποστολή αποναρκοθέτησης των Στενών με δύο πολεμικά πλοία – μία φρεγάτα ΜΕΚΟ (από την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν) και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης (πιθανώς το «Προμηθέας»).

Στρατιωτικές πηγές δεν επιβεβαίωναν ούτε διέψευδαν τα συγκεκριμένα, αποκλείοντας, σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο αποστολής σκαφών στην περιοχή αν εξακολουθεί να τίθεται θέμα πολέμου.