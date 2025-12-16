Την ώρα που θα ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα του Royal στην Πάτρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης», δεύτερος σταθμός του βιβλίου μετά το Παλλάς στην Αθήνα, θα κορυφώνεται στη Βουλή η συζήτηση του προϋπολογισμού με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτόν τον χρονισμό του πολιτικού ρολογιού ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εμφανιστεί με ένα «μανιφέστο» κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση για τα σκάνδαλα, απευθύνοντας κάλεσμα αντίστασης γιατί «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, σύμφωνα με συνεργάτες του, να περιγράψει πώς «η “Ιθάκη” δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας. Είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: Τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισημάνει πως «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει».

Και σε αυτή την συνθήκη ο Αλέξης Τσίπρας θα στείλει το μήνυμα, σύμφωνα με συνεργάτες του, πως «το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους». Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πει πως «σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να στείλει το μήνυμα πως «είναι επείγον συνεπώς σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης. Μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης». Και να τονίσει, παράλληλα, πως «κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης… Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».