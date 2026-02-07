Η εικόνα είναι διπλή: από τη μία, μια πρέσβης που θέλει να «πατήσει χώμα» εκτός πρωτεύουσας και να γνωρίσει την Ελλάδα πέρα από τα υπουργικά γραφεία. Από την άλλη, μια ατζέντα που επιστρέφει πεισματικά στο ίδιο σημείο: ενέργεια, LNG, υποδομές και ένας “Κάθετος Διάδρομος” που επιχειρεί να συνδέσει συμφέροντα, αγωγούς και συμμαχίες από τα Βαλκάνια μέχρι την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προετοιμάζει έναν μεγάλο κύκλο περιοδειών στη χώρα, ξεκινώντας από Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια Θεσσαλονίκη, με στόχο να σχηματίσει «όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα» για περιοχές, παραγωγικές δυνάμεις, ακαδημαϊκή δραστηριότητα αλλά και τον ελληνικό πολιτισμό.

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης, πάντως, δεν είναι τυχαία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενεργειακή διάσταση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας: οι υποδομές LNG (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης) και ο ρόλος τους στις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Το επόμενο μεγάλο “ραντεβού” μεταφέρεται στην Ουάσιγκτον: στις 24 Φεβρουαρίου, στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, προγραμματίζεται συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο, με συμμετοχή ρυθμιστών, διαχειριστών δικτύου, ιδιωτικών εταιρειών και για πρώτη φορά, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίπλα στον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ομολόγους του.

Στο φόντο αυτής της κινητικότητας, αναζωπυρώνονται και τα σενάρια για μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ενδεχόμενο που αποδίδεται και σε δημόσιες αναφορές της ίδιας της πρέσβη. Παράλληλα, «τρέχουν» προετοιμασίες για νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, που θα μπορούσε να σηματοδοτηθεί με επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, πριν ή ανεξάρτητα από το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν ακόμη «σενάρια», ένα χρονοδιάγραμμα παραμένει συγκεκριμένο: η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7-8 Ιουλίου εμφανίζεται ως πιθανό παράθυρο για κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, άρα και για μια στάση Τραμπ στην Αθήνα.