Τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο κατά την κρίση των Ιμίων, το 1996 τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής. Με την συμπλήρωση 30 χρόνων από τα γεγονότα εκείνα που έφεραν την Ελλάδα και την Τουρκία στα πρόθυρα ένοπλης σύγκρουσης οι εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που έλαβαν τον λόγο έστειλαν μήνυμα διαρκούς εγρήγορσης και αποφασιστικής στάσης απέναντι στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο στον αδελφό του Παναγιώτη Βλαχάκο, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό. «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν ο αδερφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα καμαρώνει από ψηλά όχι μόνο για τις τελετές μνήμης αλλά και για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον. Ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί» είπε, με εμφανή συγκίνηση και «σπασμένη» φωνή ο Νίκος Βλαχάκος. «Ο Χριστόδουλος, ο Έκτορας, ο Τάκης δεν έγιναν ήρωες από επιλογή αλλά επειδή έκαναν το καθήκον τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Σήμερα 30 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε για να θυμηθούμε πως έφυγαν αλλά κυρίως πως έζησαν ως άνθρωποι του καθήκοντος, ως νέοι Έλληνες που δεν πίστεψαν ότι η πατρίδα είναι έννοια αφηρημένη. Μετά από εκείνη τη νύχτα θέλω να είμαι βέβαιος ότι ταπεινωμένοι Έλληνες και ταπεινωμένοι αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και προεδρεύων της επετειακής συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες. Έχει μόνο γαλάζια κύματα που αγκαλιάζουν την Ελληνική ιστορία, την εθνική μας κυριαρχία, και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτά – ας το γνωρίζουν όλοι – είναι αδιαπραγμάτευτα».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης υπογράμμισε πως στο «Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν επηρεάζονται από έωλα επιχειρήματα».

Ο Δημήτρης Μάντζος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έστειλε το μήνυμα πως η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται, καθώς δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο στο Αιγαίο. «Και δεν επιτρέπεται σε κανέναν πουθενά – πολύ περισσότερο εδώ στη Βουλή των Ελλήνων – να ισχυρίζεται ή να αφήνει να εννοηθεί το αντίθετο» επεσήμανε ο Δημήτρης Μάντζος προσθέτοντας «μην διχάζουμε λοιπόν γιατί έτσι νομίζουμε ότι έτσι εξυπηρετούμε το κομματικό συμφέρον». Την ανάγκη να μην υπάρχουν «χωρικές και χρονικές»αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου επισήμανε ο Νίκος Παππάς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. «Το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται και είναι εν ισχύ 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Αυτή πρέπει να είναι η ελληνική θέση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας είναι αδιαμφισβήτητη αρχή. Και απαιτείται μια σαφής εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα στην πράξη, τον αναθεωρητισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος απειλεί να βάλει την περιοχή μας σε αλλεπάλληλες αναταραχές και συγκρούσεις» επεσήμανε ο Νίκος Παππάς.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης αποκάλυψε πως «εκείνο το βράδυ ως υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, είδα τους νέους αυτούς να βαδίζουν σε μια θυσία,με χαμόγελο, θάρρος και θράσος».

«Ο Ισλαμοφασισμός του καθεστώτος της Άγκυρας δείχνει την επιβουλή στον τόπο μας. Δεν το αποδεχόμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι ανάμεσα στις οικογένειες μας και τον τουρκικό επεκτατισμό είναι μόνο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης. Ο Γιώργος Ρούντας από την πλευρά της Νίκης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «η Ελλάδα ακόμα και σήμερα έχει ανθρώπους ικανούς και έτοιμους να γίνουν ασπίδα για την πατρίδα. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συνηθίσουμε».

Περί συγκάλυψης και συσκότισης της αλήθειας και κατάρριψης του μοιραίου ελικοπτέρου μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας να ανοίξει ο φάκελος των Ιμίων.

Η επετειακή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ολοκληρώθηκε με την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών ηρώων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο κατά την κρίση των Ιμίων, το 1996.