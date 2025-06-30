Στις 10 το πρωί της Δευτέρας ορκίστηκαν τα νέα μέλη του κυβερνητικού σχήματος, μετά το κύμα παραιτήσεων που πυροδότησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Θάνος Πλεύρης, στη θέση του Μάκη Βορίδη. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στις 12.00 ακολουθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

