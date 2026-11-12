Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική σκηνή, ιδρύοντας το νέο κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και προετοιμάζοντας την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Γαλλία.

Μέσω της πολιτικής του δράσης, επιδιώκει να συσπειρώσει την Αριστερά απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς, προτείνοντας ρεαλιστικά σχέδια για την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία του στη διακυβέρνηση της χώρας.

Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εξελίξεων, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην εθνική και διεθνή πολιτική σκηνή. Η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Γαλλία αποτελεί σημαντικό σταθμό. Αξιοποιώντας την εμπειρία του, επιδιώκει να πείσει την Αριστερά να κινητοποιηθεί απέναντι στην Ακροδεξιά.

Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα αναμένεται να διεξαχθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027 και οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός —από το 2015 έως το 2019— επανεμφανίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή. Με ένα βιβλίο που συνδυάζει τα απομνημονεύματα με το μανιφέστο: την «Ιθάκη», η οποία κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 και, όπως πληροφορήθηκε το Télérama, μεταφράζεται αυτή την περίοδο προκειμένου να εκδοθεί στη Γαλλία από τις εκδόσεις Plon τον Μάρτιο του 2027.

Advertisement

Advertisement

«Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, αυτό το βιβλίο έχει επίσης αξία ως καταγραφή γεγονότων: εξετάζει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αφηγείται γεγονότα που δεν είναι γνωστά», μας εκμυστηρεύεται. Ανάμεσά τους, τα παρασκήνια των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή ψυχοθεραπείας; Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το αρνείται: «Οτιδήποτε σε οδηγεί να σκεφτείς κριτικά το παρελθόν και να εμβαθύνεις με απόλυτη ειλικρίνεια στην αποτίμηση των δικών σου πράξεων που διαμόρφωσαν αυτό το παρελθόν εμπεριέχει μια τέτοια διάσταση. Υπάρχει εδώ μια πλευρά εξομολόγησης και μια άλλη θεραπείας».

Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο για να κατανοήσουμε πόσο κρίσιμη υπήρξε εκείνη η περίοδος. Τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ —του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς— κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές καταγγέλλοντας τη λιτότητα που επιβάλλουν οι πιστωτές της Αθήνας: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, έχοντας γίνει πρωθυπουργός, αναγκάζεται με τη σειρά του να υπογράψει δανειακή συμφωνία με τους ίδιους συνομιλητές και να εφαρμόσει τη δημοσιονομική αυστηρότητα που κατήγγελλε. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει το «Grexit», την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, την οποία ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επισείει ως απειλή. Όμως το κόμμα του διχάζεται. Και οι Έλληνες αμφιβάλλουν.

Το 2019, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 31,5% των ψήφων, νικήτρια αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), το κόμμα της συντηρητικής Δεξιάς με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έκτοτε, εκείνος παραμένει πρωθυπουργός… και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Παρ’ όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία διατηρούν την πλειοψηφία τον Ιούλιο του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 20% των ψήφων. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρεί τότε από την προεδρία του κόμματός του και εξαφανίζεται από την πολιτική σκηνή.

Η περίοδος πολιτικής απομόνωσης θα αποδειχθεί σύντομη. Το 2024 ιδρύει μια δεξαμενή σκέψης, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διοργανώνει συνέδρια, ταξιδεύει στο εξωτερικό, πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις —με τον Μπέρνι Σάντερς, τον Φρανσουά Ολάντ, τη Λουσί Καστέτς, τον Φρανσουά Ρουφέν, τον Τομά Πικετί…— και συγκεντρώνει ιδέες. Τον Μάιο του 2025 ιδρύει το νέο του κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που επιδιώκει να ενώσει τους τρεις πυλώνες της Αριστεράς: τη ριζοσπαστική Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται ένας νέος φόρος, κοντά στη «φορολογία Ζουκμάν». Θα πρόκειται για «έναν φόρο περιουσίας για το πλουσιότερο 1% της χώρας, ύψους 1% επί της περιουσίας του, μια πατριωτική συνεισφορά του πιο εύπορου 1% για το υπόλοιπο 99%».

Ο Τσίπρας επιθυμεί επίσης «η ΕΕ να προχωρήσει σε κοινό δανεισμό για τη χρηματοδότηση μεγάλων κοινών επενδύσεων, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην κοινωνική συνοχή, στη βιομηχανία, στην πράσινη μετάβαση κ.λπ., και να θεσπίσει νέους ίδιους πόρους».

Advertisement

Πάνω απ’ όλα, προειδοποιεί αδιάκοπα για τον «πραγματικό κίνδυνο» που αντιπροσωπεύει η Ακροδεξιά, της οποίας «η άνοδος, όπως και εκείνη του νεοναζισμού, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον φόβο και στην κοινωνική ανασφάλεια —ανεργία, υγεία, σχολείο…— που αισθάνονται οι πολίτες». Από εκεί προκύπτει και μια σαφής επιδίωξη: «Το εναλλακτικό μας σχέδιο, ριζοσπαστικό αλλά ρεαλιστικό, επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αναβίωση».

Αντίστοιχα, «η γαλλική Αριστερά έχει τη βαριά ευθύνη να αποτρέψει την άνοδο της Ακροδεξιάς», εκτιμά ο πενηντάχρονος πολιτικός, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι στις αρχές Νοεμβρίου για να συνομιλήσει με τη Μαρίν Τοντελιέ (Οι Οικολόγοι), τον Ολιβιέ Φορ (Σοσιαλιστικό Κόμμα), τον Φαμπιέν Ρουσέλ (Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα), την Κλεμαντίν Οτέν (L’Après) και τη Μαριέττα Καραμανλή (Σοσιαλιστικό Κόμμα).

Ο Αλέξης Τσίπρας, που υπήρξε εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής Αριστεράς της αμφισβήτησης, θα μπορέσει να ενσαρκώσει αυτή την αριστερή εναλλακτική; Θα ανέβει ξανά τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, του ελληνικού Ματινιόν;

Advertisement

«Είμαι έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός», διαβεβαιώνει. «Ξέρω τη δουλειά: την έχω ήδη κάνει».

Έχοντας, αναμφίβολα, επίγνωση της πολιτικής συγκυρίας: ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η συντηρητική Νέα Δημοκρατία, βλέπουν τη δημοτικότητά τους να υποχωρεί, παρότι εξακολουθούν να προηγούνται στην πρόθεση ψήφου. Έχοντας όμως επίγνωση και του ότι, αν κερδίσει το 2027, ενδέχεται να έχει ως συνομιλήτρια τη Μαρίν Λεπέν. Γι’ αυτό και προειδοποίησε τους Γάλλους πολιτικούς που συνάντησε: το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία θα έχει αντίκτυπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Advertisement