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Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ. Μπορεί ο καιρός να αφήνει πίσω του βροχές και κεραυνούς, όμως η πολιτική μπαίνει σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών. Οι συνεντεύξεις, οι παρεμβάσεις, τα podcast και οι εμφανίσεις σας δείχνουν καθαρά ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό βηματισμό. Στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου απαντήσατε για πολλά. Από τα ελληνοτουρκικά μέχρι τους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή, αλλά και για τα οικονομικά όπου έμειναν απορίες.

Οι αυξήσεις μισθών δεν μπορούν να συμψηφίζονται με τον 13ο μισθό. Ούτε το θέμα του ΦΠΑ μπορεί να κλείνει εύκολα, όταν η ακρίβεια πιέζει νοικοκυριά και νησιά. Στις εκλογές, κύριε Πρωθυπουργέ, ο πολίτης ψηφίζει και με την τσέπη του.

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