Στην σημερινή κυριακάτικη επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ επικροτεί την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με τον «γιαλατζί Σουλτάνο» στην Άγκυρα. Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Που την συνδιάζει και με τα όσα του είχε πει ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την αποφυγή κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα του υπενθυμίζει τις δηλώσεις Δένδια, ως ΥΠΕΞ, μετά την δική του συνάντηση με τον τότε ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Στη συνάντηση με Ερντογάν δώστε μπροστά του και δημόσια τις εθνικές απαντήσεις – Βίντεο

Στην σημερινή κυριακάτικη επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ επικροτεί την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με τον «γιαλατζί Σουλτάνο» στην Άγκυρα. Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Που την συνδιάζει και με τα όσα του είχε πει ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την αποφυγή κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα του υπενθυμίζει τις δηλώσεις Δένδια, ως ΥΠΕΞ, μετά την δική του συνάντηση με τον τότε ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.