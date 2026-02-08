Στην σημερινή κυριακάτικη επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ επικροτεί την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με τον «γιαλατζί Σουλτάνο» στην Άγκυρα. Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Που την συνδιάζει και με τα όσα του είχε πει ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την αποφυγή κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα του υπενθυμίζει τις δηλώσεις Δένδια, ως ΥΠΕΞ, μετά την δική του συνάντηση με τον τότε ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Στη συνάντηση με Ερντογάν δώστε μπροστά του και δημόσια τις εθνικές απαντήσεις – Βίντεο
Ο Τέρενς Κουίκ μιλάει στον Πρωθυπουργό γι αυτά που συμβαίνουν.
array(0) { }
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
8 Φεβρουαρίου 2026 • 07:18
Advertisement
Advertisement
Προτείνετε μια διόρθωση
Πείτε το στην HuffPost