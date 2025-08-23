Με τα λόγια «ψηλέ θα μας λείψεις» έκλεισε την ομιλία του στην κηδεία του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπολου, η οποία έλαβε χώρα στην Ημαθία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε πως «όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του νομίζω ότι όλοι είπαμε μια κουβέντα: “Έφυγε το καλύτερο παιδί”», συμπληρώνοντας πως «θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω, αγαπητέ μας Αποστόλη».

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης για την οικογένειά του Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μάκης Βορίδης, ο Άκης Σκέρτσος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, μέλη της κυβέρνησης και της ΚΟ της ΝΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων κ.α.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια την Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Για περίπου μία ώρα οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο τονίζει ότι το ΕΚΑΒ κατάφερε να φτάσει γρήγορα στην Καλογριά Χαλκιδικής, μέσα σε 21 λεπτά από την κλήση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που έγιναν, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες προσπάθειες ΚΑΡΠΑ ξεκίνησαν ακόμη πριν φτάσει το ασθενοφόρο, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή και από έναν γιατρό.

