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Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την αφετηρία της κυβερνητικής πορείας προς τις εκλογές του 2027, επιδιώκοντας την ενίσχυση της κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε ρόλο σχολιαστή της κυβερνητικής πολιτικής μέσω ανακοινώσεων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει την παρουσίαση ενός καθαρότερου πολιτικού σχεδίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί χαμηλούς τόνους εν μέσω διεργασιών, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και ασάφεια σχετικά με τη μελλοντική του πορεία.

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Η εβδομάδα ξεκινά με τη Νέα Δημοκρατία να έχει καταλάβει σχεδόν ολόκληρο το πολιτικό γήπεδο. Όχι επειδή λύθηκαν τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά επειδή το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη ανοίξει τη μεγάλη συζήτηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο.

Ακούγονται πολλά για δισεκατομμύρια, «κουμπαράδες», φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στους αριθμούς. Οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες τοποθετούν σήμερα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο περίπου στο 1 έως 1,4 δισ. ευρώ και όχι σε έναν ανεξάντλητο πακτωλό χρημάτων. Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς και τις οικογένειες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των ωφελειών.

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Η ΔΕΘ θα είναι ουσιαστικά η αφετηρία της πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές του 2027. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανιστεί όχι απλώς ως διαχειριστής της οικονομίας, αλλά ως η δύναμη που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος της ανάπτυξης. Το δύσκολο είναι ότι οι πολίτες δεν ζουν μέσα στους μακροοικονομικούς πίνακες. Ζουν με τις τιμές στα ράφια, τα ενοίκια, το ρεύμα και τον μισθό που τελειώνει πριν από τον μήνα.

Απέναντι σε αυτή την κυβερνητική κινητικότητα, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να λειτουργεί κυρίως μέσω του εκπροσώπου του. Ο Κώστας Τσουκαλάς εκδίδει τη μία ανακοίνωση μετά την άλλη, απαντώντας στην κυβέρνηση για συντάξεις, ακρίβεια, οικονομία και κοινωνική πολιτική. Οι παρεμβάσεις του είναι συχνά εύστοχες, αλλά ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του σχολιαστή των αποφάσεων του Μαξίμου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ. Για να πειστεί όμως η κοινωνία, χρειάζεται πιο καθαρό σχέδιο, περισσότερη πολιτική παρουσία και λιγότερη εικόνα κόμματος που περιμένει το κυβερνητικό δελτίο Τύπου για να απαντήσει.

Για τον Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες ημέρες δεν ακούγονται πολλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινείται. Οι διεργασίες γύρω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνεχίζονται, υπάρχει καμπάνια εγγραφής μελών και πληροφορίες για νέες πολιτικές κινήσεις. Προς το παρόν, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός μοιάζει να αφήνει τους αντιπάλους και τους πρώην συντρόφους του να φθείρονται μόνοι τους.

Και στην Κουμουνδούρου; Μετά τα σαββατιάτικα «Zoom, Zoom», τις αμφισβητήσεις, τις δύο γραμμές και τις συγκρούσεις για την Κεντρική Επιτροπή, επικρατεί μια παράξενη ησυχία. Δεν είναι η ηρεμία της ενότητας. Είναι περισσότερο η σιωπή ενός κόμματος που δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος το διοικεί, ποιον εκπροσωπεί και προς τα πού ακριβώς θέλει να πάει.

Έτσι ξεκινά η εβδομάδα: η κυβέρνηση μοιράζει προσδοκίες, το ΠΑΣΟΚ ανακοινώσεις, ο Τσίπρας σιωπή με νόημα και ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να συνέλθει από το τελευταίο διαδικτυακό του Ζοοm επεισόδιο.