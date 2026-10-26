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Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου συνέδεσε τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΟΚ επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη με την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απέρριψε τις αιτιάσεις περί κυβερνητικής παρέμβασης κάνοντας λόγο για συκοφαντίες και αυθαίρετα συμπεράσματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής ζήτησε διευκρινίσεις για τις καταγγελίες σχετικά με τον εκλεκτό της κυβέρνησης, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευθύνη του θεσμικού πλαισίου.

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Με αφορμή τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10) στον αέρα του Action24, μεταξύ της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ και της εκπρόσωπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Κόντρα Αντωνοπούλου – Σδούκου για τα στημένα στο μπάσκετ

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επιχείρησε να συνδέσει τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις εκλογές στην ΕΟΚ, επί θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη, με την ανάδειξη Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για «εκλεκτό του Μαξίμου».

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Η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία κατηγόρησε τη συνομιλήτριά της για αυθαίρετα συμπεράσματα και συκοφαντίες, ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο παρουσιαστής Νίκος Υποφάντης, ζητώντας από την Αντωνοπούλου να ξεκαθαρίσει σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται.

Αναλυτικά η στιχομυθία τους έχει ως εξής:

-Αντωνοπούλου: Η κυβέρνηση αυτή βαρύνεται με μια σωρεία σκανδάλων.

-Σδούκου: Να το ξεκαθαρίσουμε. Μήπως φταίει η κυβέρνηση για ένα κύκλωμα στο μπάσκετ από το 2016;

-Αντωνοπούλου: Αφού το ξεκινάτε έτσι, να το συνεχίσω. Ο κύριος Αυγενάκης γιατί δημιούργησε αυτές τις συνθήκες για να μπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόεδρος και όχι άλλος, με διάφορες φαιδρές αιτιολογίες; Εκείνος δημιούργησε το καθεστώς και απέκλεισε ανθρώπους, δήθεν επειδή ήταν πιο μεγάλοι σε ηλικία, για να μπορέσει να μπει ο εκλεκτός του Μαξίμου.

-Σδούκου: Δείξτε λίγη σοβαρότητα στην αντιπολίτευση που κάνετε.

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-Αντωνοπούλου: Δεν ήθελα να ξεκινήσω επιθετικά Δευτέρα πρωί. Πάμε όμως.

-Υποφάντης: Ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου; Γιατί μιλάτε με μισόλογα;

-Σδούκου: Είναι συνήθης τακτική αυτή.

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-Αντωνοπούλου: Λέω αυτό που έχουν καταγγείλει όλοι. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, λέγοντας, π.χ., ότι ο κ. Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω ηλικίας.

-Σδούκου: Δηλαδή ήθελε να βάλει κάποιον άλλον; Αυτό λέτε, κυρία Αντωνοπούλου; Είστε με τα καλά σας;

-Αντωνοπούλου: Θα δούμε.

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Σδούκου: Βγάζετε τέτοια συμπεράσματα αυθαίρετα; Αυτή είναι η αντιπολίτευση; Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας;

-Αντωνοπούλου: Αυτοί είμαστε.

-Σδούκου: Ο ίδιος και απαράλλακτος. Συκοφαντία, λάσπη.

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-Αντωνοπούλου: Το έκανε ο κύριος Αυγενάκης ή όχι;

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-Υποφάντης: Δεν μας λέτε ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου.

-Σδούκου: Έχετε κάποια απόδειξη ότι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο ορισμού των διοικήσεων και το χρόνου συνιστά εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο;

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