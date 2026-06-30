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Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να συμπράξει στην αναθεωρητική διάταξη, επισημαίνοντας τη σύμπτωση των θέσεών τους με εκείνες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, κατηγορώντας την για προσβλητική στάση απέναντι στο κόμμα του κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης απαιτεί χρόνο και δεν περιορίζεται στις προτάσεις μιας μόνο κοινοβουλευτικής περιόδου.

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Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδωνή με φόντο την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η βουλευτής της ΝΔ επιχείρησε να ασκήσει πίεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση, καλώντας την να στηρίξει από κοινού την αναθεωρητική διάταξη, σχολιάζοντας μάλιστα, πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει εκείνη που είχε διατυπώσει πριν από περίπου τρεις δεκαετίες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

«Καλωσορίζω το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πριν από 32 χρόνια είχε πει από το βήμα πως οι υπουργοί δεν πρέπει να έχουν κανένα δικαστικό προνόμιο. Ότι πρέπει να δικάζονται οι πολιτικοί όπως οι υπόλοιποι πολίτες αλλά με δικλείδες ασφαλείας. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να συναινέσει ώστε η διάταξη να ψηφιστεί στην παρούσα Βουλή. «Ελάτε να βάλουμε τις προτάσεις μας κάτω και να τις στείλουμε στην επόμενη Βουλή. Δεν θέλετε να το κάνετε, φοβάστε. Φοβάται ο κ. Δουδωνής τυχόν πλειοψηφία της ΝΔ στην επόμενη Βουλή» πρόσθεσε, ρίχνοντας τα γάντι στη πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Ντόρα Μπακογιάννη.

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Η απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση, με τον εισηγητή του κόμματος Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά προς την πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη πως «έχετε αναλάβει το ρόλο των πεθερικών της επιτροπής. Η κ. Μπακογιάννη εκτοξεύει κακίες εις βάρος όλων μας. Μας μέμφεστε, μας σνομπάρετε, παριστάνετε τα πεθερικά μας». Αναφερόμενος, μάλιστα, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και επικαλούμενος την υπόθεση της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989 στο Ειδικό Δικαστήριο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «έστειλε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο στο Ειδικό Δικαστήριο, ο οποίος αθωώθηκε».

Η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε να απαντήσει με σκωπτική διάθεση στον Παναγιώτη Δουδωνή λέγοντας πως «τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς. Είμαι καλή πεθερά μου λέει η νύφη μου». Και αμέσως μετά επανέφερε το ερώτημα προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ εάν προτίθεται να ψηφίσει από κοινού με τη ΝΔ τη δική του πρόταση για αλλαγή του άρθρου 86 ώστε να περάσει με αυξημένη πλειοψηφία.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής παρέμεινε, ωστόσο, αμετακίνητος και «επιστρέφοντας το μπαλάκι» στα «γαλάζια» έδρανα τόνισε πως «δεν είναι μιας Βουλής η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αφήστε τα προβοκατόρικα, δεν είμαστε παρακατιανοί».