Τον έντονο προβληματισμό του για διατάξεις του νομοσχεδίου Δένδια για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων κατάθεσε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις αντιδράσεις των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Το εύρος και η ένταση αυτών των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Οι όροι της βαθμολογικής τους εξέλιξης μεταβάλλονται επί τα χείρα. Η οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να αισθάνεται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται συνεχώς προς όφελος τους. Η όποια μεταρρύθμιση πρέπει να διέπεται από εξαντλητική μελέτη από τον υπουργό και από την ηγεσία, από εκτίμηση νομικών συνεπειών και αντίκτυπων αλλά διάθεση για βελτιώσεις» πρόσθεσε ο πρώην υπουργός Άμυνας. «Το κάνετε κ. υπουργέ αλλά μπορείτε να το κάνετε σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι 80 υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται δίνουν περιθώριο και εξηγήσεων και διορθώσεων προκειμένου να μη νιώθει κανένας αδικημένος» συμπλήρωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος επεσήμανε, αναφορικά για τις προβλέψεις που αφορούν τους υπαξιωματικούς, πως «αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς. Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο» και πρόσθεσε: «Για ποιο λόγο είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων συναντά τις σφοδρότατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ψηφίζεται αργά το μεσημέρι με ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν σχετικών αιτημάτων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.