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Η επίσκεψη εστιάζει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και στην ενεργειακή συνεργασία μέσω της συμμετοχής αμερικανικών εταιρειών σε έρευνες φυσικού αερίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Κροατία για τη Σύνοδο Κορυφής MED9, όπου θα συζητηθούν η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή ασφάλεια και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη στήριξη των πολιτών.

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Αναμφίβολα η πολιτική είδηση της ημέρας είναι η επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι συζητήσεις που θα γίνουν καθώς και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα του θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου στις 7 το απόγευμα για να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ κρίνεται από την κυβέρνηση ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς πραγματοποιείται σε μία χρονική στιγμή που η Άγκυρα εντείνει την επιθετική της ρητορική, ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα ενώ η Αθήνα κάνει τις δικές της προετοιμασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο στο οποίο η Τουρκία αντιδρά έντονα.

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Παράλληλα υπάρχει η συμμετοχή αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στις έρευνες που θα γίνουν για εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον ελληνικό χώρο ενώ προχωρά και το θέμα της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου που θα δώσει νέα διάσταση στην ενεργειακή πολιτική της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης.

Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση προκαλεί συνεχή σοκ ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές.

Οπότε σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με την Αθήνα να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του MED9

Όμως πριν από το τετ α τετ που θα έχει με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κροατία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του σχήματος MED9.

Στο Σπλιτ όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενεργειακή κρίση αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ηγέτες των εννέα χωρών αναμένεται ακόμη να συζητήσουν για την θέση της Μεσογείου στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τη σημασία της διαφύλαξης των μεσογειακών πόρων.

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Στη Σύνοδο θα παραστούν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Μία Σύνοδος που κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναμένεται να συζητηθούν οι τρόποι αντίδρασης της ΕΕ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει καταθέσει ήδη αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τους πολίτες τους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή Σύνοδο αναμένεται να τονίσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ε.Ε.

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Ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να υποστηρίξει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαβάζουν την ανταγωνιστικότητα μέσα από τον πρίσμα των προσιτών τιμών για τους πολίτες, καθώς η ενίσχυσή της σημαίνει χαμηλότερες τιμές και καλύτερες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Και βέβαια θα αναφερθεί και στην ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση και αναζήτηση τρόπων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

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