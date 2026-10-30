Κύριε πρέσβη Τσαγατάι Ερτσιγίες, διάβασα τις δηλώσεις σας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι κάτι περισσότερο από γείτονες, αλλά υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες στο Αιγαίο.
Θα σας απαντήσω ευθέως: Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Υπάρχουν διεκδικήσεις που κατασκευάζει η Άγκυρα. Η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Οι υπόλοιπες «εκκρεμότητες» βρίσκονται στο ντοσιέ του Τούρκου προέδρου, χρήσιμες για εσωτερική κατανάλωση.
Η δημοκρατία που εκκρεμεί
Γιατί η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πολίτες αναζητούν ακόμη και δωρεάν ψωμί από δημοτικές δομές, ενώ δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοι βρίσκονται στις φυλακές.
Αυτή είναι η πραγματική εκκρεμότητα, κύριε πρέσβη: η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας, η ελευθερία του λόγου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δεν αρκεί να επικαλείστε το διεθνές δίκαιο σαν φερετζέ, όταν οι τουρκικές διεκδικήσεις το αμφισβητούν.
Η γαλάζια πατρίδα και το κόκκινο
Και κάτι τελευταίο. Αφήστε επιτέλους τη «Γαλάζια Πατρίδα».
Το γαλάζιο του Αιγαίου δεν προσφέρεται για αναθεωρητικούς χάρτες.
Η δική σας σημαία έχει κόκκινο. Ένα χρώμα που θυμίζει και το αίμα λαών οι οποίοι γνώρισαν ιστορικά τη βία και τις επεμβάσεις της τουρκικής εξουσίας.
Η καλή γειτονία απαιτεί σεβασμό. Όχι αμφισβητήσεις κυριαρχίας.