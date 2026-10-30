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Κύριε πρέσβη Τσαγατάι Ερτσιγίες, διάβασα τις δηλώσεις σας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι κάτι περισσότερο από γείτονες, αλλά υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες στο Αιγαίο.

Θα σας απαντήσω ευθέως: Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Υπάρχουν διεκδικήσεις που κατασκευάζει η Άγκυρα. Η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

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Οι υπόλοιπες «εκκρεμότητες» βρίσκονται στο ντοσιέ του Τούρκου προέδρου, χρήσιμες για εσωτερική κατανάλωση.

Η δημοκρατία που εκκρεμεί

Γιατί η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πολίτες αναζητούν ακόμη και δωρεάν ψωμί από δημοτικές δομές, ενώ δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοι βρίσκονται στις φυλακές.

Αυτή είναι η πραγματική εκκρεμότητα, κύριε πρέσβη: η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας, η ελευθερία του λόγου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν αρκεί να επικαλείστε το διεθνές δίκαιο σαν φερετζέ, όταν οι τουρκικές διεκδικήσεις το αμφισβητούν.

Η γαλάζια πατρίδα και το κόκκινο

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Και κάτι τελευταίο. Αφήστε επιτέλους τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το γαλάζιο του Αιγαίου δεν προσφέρεται για αναθεωρητικούς χάρτες.

Η δική σας σημαία έχει κόκκινο. Ένα χρώμα που θυμίζει και το αίμα λαών οι οποίοι γνώρισαν ιστορικά τη βία και τις επεμβάσεις της τουρκικής εξουσίας.

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Η καλή γειτονία απαιτεί σεβασμό. Όχι αμφισβητήσεις κυριαρχίας.