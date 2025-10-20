Μέσα στην ημέρα θα κατατεθεί η τροπολογία που θα καθορίζει το τι θα ισχύει πλέον για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στο σβήσιμο των ονομάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη, τόνισε ότι «δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κάποιους αλληλέγγυους και δεν θα κάνουμε a priori κάποια επιθετική κίνηση» διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η εφαρμογή του νόμου δεν θα είναι αλά κάρτ».

Προέτρεψε να υπάρχει αναμονή για τη σχετική τροπολογία η οποία «θα προβλέπει κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται».

Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι «δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας αντιπαράθεσης να βάλουμε στο ζύγι τη μνήμη ηρώων του έθνους με τα θύματα των Τεμπών» κατηγορώντας ταυτόχρονα κόμματα της αντιπολίτευσης για προσπάθεια πόλωσης του πολιτικού κλίματος και διχασμού της κοινωνίας.

«Το ερώτημα θα είναι απλό σε όλα τα κόμματα. Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι;», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ επανέλαβε ότι «αυτός ο χώρος είναι ιερός».

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προαναγγείλει ότι στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ψήφιση της τροπολογίας θα απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και καταλήψεις.