Η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 έγινε θέμα συζήτησης όχι μόνο εντός της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε πολιτικά γραφεία εκτός αυτής.

Η δριμύτατη κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στις κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου και η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάστηκαν εκτενώς.

Για την ώρα πάντως επίσημη κυβερνητική αντίδραση δεν έχει υπάρξει. Δείγμα της πρόθεσης του Μαξίμου να υποβαθμίσει το θέμα και να μην καταστήσει συνομιλητή του τον Αντώνη Σαμαρά.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι στραμμένη η προσοχή όλων στο κυβερνητικό στρατόπεδο στις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα που θα απευθυνθεί -κυρίως- στους ψηφοφόρους και της φίλους της παράταξης, σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορο το Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι κόπηκαν οι όποιες «γέφυρες» υπήρχαν για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η σκληρή γλώσσα του πρώην πρωθυπουργού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη –έκανε λόγο για «καθεστώς», για «ζεστοθεσούληδες» στο Μέγαρο Μαξίμου, για μετάλλαξη της ΝΔ, για αλαζονεία, έλλειψη ήθους και για διοίκηση της χώρας όπως διοικείται μία εταιρεία- σε συνδυασμό με την αποδόμηση μίας σειράς κυβερνητικών πολιτικών, δείχνει ότι το χάσμα του Αντώνη Σαμαρά με τη σημερινή ηγεσία της παράταξης είναι πλέον αγεφύρωτο.

Το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον, θα φανεί από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις.