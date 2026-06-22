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Η Πολιτεία στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού του τοξικού είδους μέσω στοχευμένης αλίευσης και ειδικής διαχείρισης των αλιευμάτων για την ασφαλή καταστροφή τους.

Οι λαγοκέφαλοι προκαλούν σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και τα δίχτυα, ενώ η ευρεία εξάπλωσή τους στα παράκτια ύδατα προκαλεί έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες.

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Στις ανησυχίες που υπάρχουν σε αλιείς και λουόμενους από την συνεχή εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο ΜEGA.

Όπως αποκάλυψε η Πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για τη αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες.

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«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Εμείς, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες», ανέφερε ο Πρωτοψάλτης και συνέχισε: «Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», πρόσθεσε.

Για το θέμα μίλησε στο Mega και ο γνωστός ερασιτέχνης ψαράς – youtuber Χριστόφορος Ζάβρας (Zavras Fishing).

Όπως εξήγησε αρχικά, οι λαγοκέφαλοι κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς καταστρέφουν τα δίχτυα, μιας και επιτίθενται στα ψάρια που βρίσκονται παγιδευμένα, αλλά και στους ερασιτέχνες οι οποίοι θα αρχίσουν, όπως είπε, να αποθαρρύνονται, καθώς τσιμπάει πιο εύκολα, και αυτό ίσως να φέρει ντόμινο αρνητικών συνεπειών και στα καταστήματα για αλιευτικά είδη.

Επίσης, τόνισε πως δεν κυνηγάει τους ανθρώπους, αλλά, αντίθετα, κυνηγάει λίγο τα μαλάκια, όπως χταπόδια.

Ο κ. Ζάβρας σημείωσε σχετικά με το είδος που έχει πλέον φέρει ανησυχία στον αλιευτικό κόσμο, πως «αν πας στον Σαρωνικό, πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, να πας σε βάθος κάτω από τα 70 μέτρα για να μη βρίσκεις λαγοκέφαλους. Κοντά στην ακτή έως τα 50 μέτρα υπάρχουν πάρα πολλοί.

«Αν πάτε στα 20 μέτρα από την ακτή και κατεβάσετε ένα δόλωμα για καθετή (είδος ψαρέματος) μπορεί και τα δέκα που θα βγάλετε να είναι λαγοκέφαλοι» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως δεν κυνηγάει τα ντόπια ψάρια, όπως και εκείνα αντίστοιχα δεν κυνηγούν (ακόμα) τους λαγοκέφαλους.