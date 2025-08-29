Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Χάρη Δούκα και της κυβέρνησης που ξέσπασε μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Υποδομών, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ενώθηκαν «για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών», αγνοώντας με «πρωτοφανή πρακτική τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου».

Advertisement

Advertisement

«Κάθε τροποποίηση απαιτεί εγκρίσεις» ανέφεραν νωρίτερα με κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών πο προειδοποιούν τη δημοτική αρχή ότι είναι «απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας».

Η κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων έρχεται μετά τις δύο αλλαγές στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, του Κώστα Μπακογιάννη, που ανακοίνωσε ο κ. Δούκας στο δημοτικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμος Αθηναίων έχει εγκρίνει τη μετατροπή της οδού Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου Δήμου Αθηναίων

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Advertisement Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Advertisement Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας». Advertisement

Αναλυτικά το δελτίο τύπου των τριών υπουργείων



Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας. Advertisement Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Advertisement Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Μπακογιάννης: Αυτές είναι οι 5 «κωλοτούμπες» του Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας

Για «πέντε κωλοτούμπες» του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή του στο Instagram.

Advertisement

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς» τονίζει ο τέως δήμαρχος Αθηναίων, παραθέτοντας αποσπάσματα δηλώσεων του κ. Δούκα στον ΣΚΑΪ και σε άλλα κανάλια.