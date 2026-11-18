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Την εξυπηρέτηση που έλαβε σε τραπεζικό κατάστημα, αλλά και τις ευρύτερες δυσλειτουργίες του τραπεζικού συστήματος, καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περιγράφει την αδυναμία της να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα επειδή δεν είχε το ακριβές ποσό, καθώς το ταμείο λειτουργούσε μόνο συγκεκριμένες πρωινές ώρες, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στις τράπεζες για την περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες τους, παρά τα υψηλά κέρδη τους.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Μόλις βγήκα από μια τράπεζα ήρθα να πληρώσω την πιστωτική μου κάρτα, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν έχω το ακριβές ποσό και χρειάζομαι πάνω από 10 ευρώ ρέστα. Το ταμείο όπως μου είπαν λειτουργεί μόνο 8.00-11.00 και η ώρα είναι 13.10. Πρέπει να φύγω λοιπόν, να βρω το ακριβές ποσό και τότε να ξανάρθω.

Αυτή είναι η εξυπηρέτηση από ένα δίκτυο που αφήνει 67 δήμους χωρίς τραπεζικό κατάστημα και που για το 2025 έχει καταγράψει κέρδη 4,6 δισ. ευρώ.

Θα συνεχίσουμε.»