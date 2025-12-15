Δυο μηνύματα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Το πρώτο, σε πολιτικό επίπεδο: «Ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη». Το δεύτερο, από τον ρόλο του ως υπουργός Άμυνας: «Να θωρακιστεί η πατρίδα ώστε να μπορούμε μόνοι μας να αποτρέψουμε κάθε δυνητική απειλή».

Ο Νίκος Δένδιας, στην τοποθέτηση του, μιλώντας για «υπαρκτή» απειλή από την πλευρά της Τουρκίας επεσήμανε πως «τα 7 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού είναι απέναντι σε μια εκδηλωθείσα απειλή η οποία είναι πληθυσμιακά 9 φορές μεγαλύτερη, με 28,7 δισ. ευρώ δαπάνες, επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, το τίμημα για να μπορεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός να αποφασίζει αυτόνομα το μέλλον του».

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Άμυνας τόνισε χαρακτηριστικά πως «η πατρίδα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε δυνητική απειλή ώστε να μπορεί να την αποτρέψει και να μπορεί να την αποτρέψει μόνη της, καθώς αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας».

Έχοντας στο φόντο το νομοσχέδιο που αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα πως η μεσαία τάξη χρειάζεται στήριξη. «Πρέπει να στηρίξουμε τα στελέχη μας. Ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει» επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο ο υπουργός Άμυνας μίλησε για μεσοσταθμική αύξηση από 13 έως 24%, λέγοντας πως «ελπίζω το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου, θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ». Ο Νίκος Δένδιας, παράλληλα, είπε πως αυτός ο «ενάρετος» – όπως τον χαρακτήρισε – κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων. «Οικονομικά αδύναμη χώρα δεν μπορεί να είναι εθνικά ισχυρή. Τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία του ‘10 δεν μπορούν να επαναληφθούν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας, κατά την παρέμβαση του στην Ολομέλεια της Βουλής, κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. «Παρακαλώ όλα τα κόμματα να ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες», τόνισε, λέγοντας πως επιδιώκει την εθνική συναίνεση και δεσμευόμενος πως βρίσκεται στη διάθεση της αντιπολίτευσης, προκειμένου εάν υπάρχει οποιαδήποτε «κενό ενημέρωσης», αυτό να καλυφθεί.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ειδικότερα για το πρόγραμμα SAFE, ο υπουργός Άμυνας επεσήμανε πως «δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δάνειο. Η χώρα πρότεινε προγράμματα που υπάρχουν ήδη στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα και ο λόγος που ανέβηκε σχεδόν στα 3 δισ. είναι γιατί ως χώρα προτείναμε εναλλακτικές. Τίποτα στο SAFE δεν έχει λήξει ακόμη. Για την ώρα, είναι ένα μάτριξ δυνατοτήτων». Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως ουδέποτε ζητήθηκε από την Ελλάδα επανυποβολή του σχεδίου και έκανε λόγο για «εμμονή» της αντιπολίτευσης στο να βρεθεί λάθος.