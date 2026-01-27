Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί τον χειμώνα.

«Ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συνάντηση για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος κι έχουμε μία συντονισμένη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την εκρίζωση της ευλογιάς» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, προσθέτοντας απευθυνόμενος στους Περιφερειάρχες που συμμετείχαν ότι «είναι σαφές ότι για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο θα χρειαστούμε να είμαστε απολύτως συντονισμένοι και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων αλλά και των δικών σας Διευθύνσεων.

Είναι επίσης τελείως ξεκάθαρο για την κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.»

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός «έχουμε μπροστά μας ένα παράθυρο -αυτά τουλάχιστον μας λένε οι ειδικοί και θα μιλήσουν στη συνέχεια- δύο, τριών μηνών, έτσι ώστε να «χτίσουμε» πάνω στην πτώση των περιστατικών, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, ώστε να αφήσουμε για τα καλά πίσω μας αυτή την περιπέτεια και να μην κινδυνεύσει σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, για εμάς υπάρχει μία στρατηγική μόνο: δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού, αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί εξάλλου.

Εμείς ακούμε πάντα την επιστήμη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «πάντα πηγαίναμε με γνώμονα αυτό το οποίο μας λέει η επιστήμη, το οποίο σημαίνει ότι για εμάς η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος».

«Ο εμβολιασμός δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε επίσης για το θέμα του εμβολιασμού, ένα ζήτημα για το οποίο έχει ασκήσει έντονη κριτική η αντιπολίτευση.

«Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί ο εμβολιασμός δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, στον βαθμό που δεν μπορούμε να εντοπίζουμε και να ξεχωρίζουμε αν ένα ζώο είναι άρρωστο ή πραγματικά εμβολιασμένο.

Ο δε κίνδυνος ο οποίος υπάρχει για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των εξαγωγών μας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες είναι προφανώς τεράστιος.

Άρα, εγώ θέλω να ζητήσω εισαγωγικά την πλήρη συνεργασία μας, να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική, να μην έχουμε αποκλίσεις, να μην ακούγονται διαφορετικές φωνές.

Και βέβαια, θα ζητήσω για το ζήτημα των παράνομων εμβολιασμών και των παράνομων εμβολίων που διακινούνται, να υπάρχει απόλυτη εξάντληση της αυστηρότητας. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και προφανώς θα γίνουν και από την Αστυνομία οι σχετικοί έλεγχοι, και για τις εισαγωγές τους και για τη διακίνησή τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης είναι η έμφαση που αναμένεται να δοθεί στους ελέγχους στα σφαγεία, για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Προς την κατεύθυνση αυτή ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση και νέων εργαστηρίων (ΕΛΓΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ).

Σημειώθηκε επίσης ότι, όπως έχει συμπεράνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου, ενώ αντίθετα τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σύσκεψης που θα έχει ο Πρωθυπουργός για το μέλλον συνολικά του κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας.

Για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται ήδη αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Κώστας Τσιάρας: Μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων

Μετά τη σύσκεψη και εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό.

Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα.

Γι’ αυτό ακριβώς και επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα από έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο» ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων «ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε, ενδεχομένως, παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε τη νόσο.»

Δημήτρης Κουρέτας: Μας απασχολεί το πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου

Ο Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, δήλωσε για τη σύσκεψη : «Αυτό που απασχολεί, αυτή τη στιγμή, πολύ και την κυβέρνηση και εμάς είναι πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να φέρει ζώα που του έχουν θανατωθεί, γιατί υπάρχει ευλογιά, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανασύσταση. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτή η κουβέντα, διότι μας απασχολεί όλους, κι εμάς και την κυβέρνηση, η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, να μην φύγουν από το επάγγελμα.»

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί και εκλήθη στη σύσκεψη προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με το πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανθούλα Λάγιου.