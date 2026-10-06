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Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εντατικοποίηση των διεκδικήσεων προς τη βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των κλαπέντων γλυπτών.

Η ελληνική πλευρά προτείνει μια αμοιβαία επωφελή πολιτιστική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή θησαυρών στο Λονδίνο για προσωρινές εκθέσεις.

Για την επίτευξη του στόχου, ο κ.

Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αλλαγής της βρετανικής νομοθεσίας που εμποδίζει την αποδέσμευση των συγκεκριμένων αρχαιοτήτων.

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Για το θέμα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον βρετανό συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα».

Ο Πρωθυπουργός, αφού υπενθύμισε ότι το πρώτο αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών κατατέθηκε το 1836, εξήγησε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο «επανένωση» καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο που διαμελίστηκε.

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«Ο Παρθενώνας είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο», τόνισε στη συνέχεια προσθέτοντας ότι αυτά τα Γλυπτά, στη ενοποιημένη τους μορφή αφηγούνταν -μεταξύ άλλων- την ιστορία της πρώτης Δημοκρατίας στην παγκόσμια Ιστορία.

Τονίζοντας ότι πρόκειται για κλοπή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε μία εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από δεξιά και από αριστερά, το θέμα της ενοποίησης των Γλυπτών έχει παγκόσμια αντήχηση και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι στόχος της Αθήνας δεν είναι να αδειάσει τα Μουσεία.

«Η ενοποίησή τους στην Αθήνα θα έθετε επίσης ένα προηγούμενο για μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου», σημείωσε στη συνέχεια και προαναγγέλλοντας ότι «θα αυξήσουμε πολύ ξεκάθαρα την ένταση των διεκδικήσεών μας, όχι μόνο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και απέναντι στη βρετανική κυβέρνηση».

Όπως εξήγησε, οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει, υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών πριν εκλεγεί και έβαλε στο τραπέζι μία νέα προοπτική που μπορεί να αποδειχθεί win-win και για τις δύο πλευρές.

«Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα.

Δεν πρέπει να το ξεχνάμε —και ίσως το συζητήσουμε— ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο περνάει μια εκπληκτική διαδικασία ανακαίνισης, πράγμα που σημαίνει ότι θα κλείσει για χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαθέσιμα αντικείμενα από τη συλλογή του που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέρος μιας πρωτοβουλίας πολιτιστικής διπλωματίας. Και σίγουρα θα υποστήριζα αυτό το επιχείρημα πολύ κατηγορηματικά στον Βρετανό Πρωθυπουργό όταν τον συναντήσω.»

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που απαιτείται από τη βρετανική πλευρά είναι «μια εξαίρεση, μια αλλαγή στον νόμο αποδέσμευσης.»

Μία τέτοια εξέλιξη θα ενδυνάμωνε και την σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.