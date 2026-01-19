Για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά από 4,5 ώρες διαλόγου με τους εκπροσώπους των «σκληρών» μπλόκων και πλέον εν αναμονή της απόφασης των αγροτών για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον Ηλία Κανέλλη.

«Πίσω από αυτές τις αγροτικές κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια»

Μιλώντας για τη συζήτηση που έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, έκανε λόγο για έναν ενδιαφέροντα, ειλικρινή αλλά και σχετικά ανοργάνωτο διάλογο εξαιτίας των πολλών εκπροσώπων που άνοιξαν διάφορα θέματα. «Θεωρώ ότι καθυστέρησε πολύ αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ», σημείωσε ενώ σχετικά με τις λύσεις που δίνει η κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών, εξήγησε ότι ήταν λύσεις σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

«Είμαι άνθρωπος καλοπροαίρετος αλλά όχι αφελής», τόνισε μιλώντας για το τι ζήτησαν οι αγρότες καθώς όπως είπε, «πίσω από αυτές τις αγροτικές κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια» και πρόσθεσε ότι «όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν περισσεύουν χρήματα».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό στο παρελθόν υπήρχαν υποσχέσεις που δεν μπορούσαν να τηρηθούν από τις κυβερνήσεις αλλά έμεναν πρόσκαιρα ικανοποιημένοι όσοι κατέθεταν αιτήματα. Μόνο που τα προβλήματα έμεναν και παρουσιάζονταν πιο οξυμένα στο μέλλον. Αυτό, όπως είπε, εξήγησε στους αγρότες και τόνισε ότι «προτιμώ να είμαι δυσάρεστος παρά να δίνω ψευδείς εντυπώσεις».

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική»

Οι αγρότες θα συνεδριάσουν στα μπλόκα και θα αποφασίσουν για το πως θα κινηθούν στη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Και η κοινωνία έχει εξαντληθεί μετά από 51 μέρες κινητοποιήσεων. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση».

«Να υπάρξει πραγματική αγροτική εκπροσώπηση για να ξέρουμε με ποιον συζητάμε»

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι στην αρχή τους οι κινητοποιήσεις είχαν κάποια σημασία αλλά από τη στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε αυτά που μπορούσε, πλέον δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται οι αγρότες στους δρόμους. Σε αυτό που ήταν απόλυτος ήταν στο ότι αυτή η κατάσταση με κινητοποιήσεις που γίνονται -σχεδόν εθιμικά ανά τακτές χρονικές περιόδους- κλείνοντας δρόμους, «δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται».

Παράλληλα άνοιξε θέμα εκπροσώπησης των αγροτών καθώς «στο αγροτικό κίνημα είσαι ότι δηλώσεις» και όπως είπε μελετάται το θέμα σύστασης αγροτικού επιμελητηρίου «για να ξέρουμε με ποιον συζητάμε»

Η συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη έγινε στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.